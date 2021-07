وفاة مشجع لليفربول بعد 32 عاما من إصابته في كارثة هيلزبره

توفي أحد مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي، كان أصيب بإصابات غيرت مسار حياته في كارثة هيلزبره الشهيرة.

وأعلنت عائلة أندرو ديفين (55 عاما)، إنه توفي أول أمس الثلاثاء، بعد 32 عاما من إصابته بجروح بالغة في مأساة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي التي وقعت في 15 أبريل/نيسان 1989، وجاءت وفاته عكس توقعات الأطباء بأنه لن يعيش لمدة 6 أشهر بعد المأساة.

وأعرب نادي ليفربول -في بيان أصدره- عن "الحزن الشديد" لوفاة مشجعه، وأضاف "كنا محظوظين بوجود أندرو معنا لمدة 32 عاما منذ مأساة هيلزبره".

