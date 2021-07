الدحيل القطري يتعاقد مع التونسي ساسي لاعب الزمالك السابق

أعلن الدحيل القطري ضم لاعب وسط منتخب تونس فرجاني ساسي في انتقال مجاني من الزمالك المصري ليوقع على عقد لمدة 3 سنوات.

وخاض ساسي (29 عاما) مسيرة مميزة مع الزمالك خلال 3 مواسم، وساهم في التتويج بكأس الاتحاد الأفريقي وكأس مصر بجانب كأسي السوبر المصرية والأفريقية بعد تجارب مع النصر السعودي والترجي والصفاقسي في تونس وميتز الفرنسي.

وشارك في أكثر من 60 مباراة دولية مع تونس، وسجل 5 أهداف، أبرزها أمام إنجلترا في كأس العالم 2018.

وهذه ثاني صفقة بارزة للدحيل بطل قطر 7 مرات منذ 2011 هذا الأسبوع بعد ضم مدافع بلجيكا توبي ألدرفيريلد من توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

السلام عليكم 🤝 A new adventure awaits. Can’t wait to get started @DuhailSC 💪🔴 pic.twitter.com/mUtQlHSorg

— Toby Alderweireld (@AlderweireldTob) July 27, 2021