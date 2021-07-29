أسرع اللاعبين وصولا للهدف رقم "100" في القرن الـ21

فارق كبير في عدد المباريات بين متصدر قائمة أسرع اللاعبين وصولا للهدف رقم "100" ومتذيل هذه القائمة.

ومن غير المفاجئ أن يحل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الأول، فيما الصدمة كانت حلول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الأخير.

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد): 105 مباريات

2- الأوروغوياني لويس سواريز (برشلونة): 120 مباراة

3- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (باريس سان جيرمان): 124 مباراة

4- الهولندي رود فان نيستلروي (مانشستر يونايتد): 131 مباراة

5- الأوروغوياني إدينسون كافاني (نابولي): 135 مباراة

6- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 136 مباراة

7- الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان): 137 مباراة

8- الإيطالي كريستيان فييري (إنتر ميلان): 138 مباراة

9- الإيطالي تشيرو إيموبيلي (لاتسيو): 147 مباراة

10- الكاميروني صامويل إيتو (برشلونة): 154 مباراة

11- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة): 188 مباراة