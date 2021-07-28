بطريقة رائعة، سجل النجم الجزائري رياض محرز، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، هدفا مميزا في فوز فريقه 2-0 بالمباراة التحضيرية الأولى للفريق استعدادا للموسم الجديد أمام فريق بريستون نورث إيند.

وأظهر مقطع فيديو -نشره حساب النادي الإنجليزي عبر تويتر- محرز وهو يضع الكرة من ركلة حرة مباشرة، على طريقة ركلته الشهيرة في كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، التي قاد منتخب بلاده للتتويج بلقبها.

وسدد محرز -الذي ارتبط هدفه في مرمي السنغال بالبطولة الأفريقية بمقولة المعلق الجزائري حفيظ دراجي "حطها في الجول يا رياض.. حطها في الجول"- الكرة ببراعة شديدة لتسكن شباك حارس الفريق المنافس.

هدف على طريقة ساحر العرب الخاصة 👌 🔷 #السيتي pic.twitter.com/62bVlRbO83 — مانشستر سيتي (@Cityarabia) July 27, 2021

وتعد هذه المباراة الأولى لمانشستر سيتي، الطامح إلى الدفاع عن لقب البريميرليغ، ومحاولة إحراز لقب دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة نهائي الموسم الماضي أمام مواطنه تشلسي.

عمل رائع ينتهي بتسجيل الهدف الثاني 😍 🔷 #السيتي pic.twitter.com/so0MBCqM6z — مانشستر سيتي (@Cityarabia) July 27, 2021