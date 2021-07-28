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محرز يفتتح أهداف مانشستر سيتي بهدف رائع

محرز يسدد الركلة الحرة التي سجل منها الهدف الرائع لمانشستر سيتي (رويترز)
محرز يسدد الركلة الحرة التي سجل منها الهدف الرائع لمانشستر سيتي (رويترز)
28/7/2021

بطريقة رائعة، سجل النجم الجزائري رياض محرز، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، هدفا مميزا في فوز فريقه 2-0 بالمباراة التحضيرية الأولى للفريق استعدادا للموسم الجديد أمام فريق بريستون نورث إيند.

وأظهر مقطع فيديو -نشره حساب النادي الإنجليزي عبر تويتر- محرز وهو يضع الكرة من ركلة حرة مباشرة، على طريقة ركلته الشهيرة في كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، التي قاد منتخب بلاده للتتويج بلقبها.

وسدد محرز -الذي ارتبط هدفه في مرمي السنغال بالبطولة الأفريقية بمقولة المعلق الجزائري حفيظ دراجي "حطها في الجول يا رياض.. حطها في الجول"- الكرة ببراعة شديدة لتسكن شباك حارس الفريق المنافس.

وتعد هذه المباراة الأولى لمانشستر سيتي، الطامح إلى الدفاع عن لقب البريميرليغ، ومحاولة إحراز لقب دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة نهائي الموسم الماضي أمام مواطنه تشلسي.

المصدر : وكالة سند

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