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مانشستر يونايتد يهيمن على قائمة أغلى التعاقدات في تاريخ البريميرليغ

فريق مانشستر يونايتد خلال نهائي الدوري الأوروبي الأخير أمام فيا ريال (غيتي)
فريق مانشستر يونايتد خلال نهائي الدوري الأوروبي الأخير أمام فيا ريال (غيتي)
28/7/2021

هيمن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على قائمة أغلى التعاقدات مع اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التي تضم 25 لاعبا.

وكشف موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) -المتخصص في اقتصاد كرة القدم والقيمة السوقية للاعبين والفرق- عن قائمة من 25 لاعبا لأغلى التعاقدات في البريميرليغ، كان النصيب الأكبر منها لمانشستر يونايتد بـ8 لاعبين.

وتصدر أول 4 لاعبين تعاقد معهم اليونايتد قائمة الأغلى، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن انتقال اللاعب الإنجليزي جادون سانشو إلى الشياطين الحمر قادما من بروسيا دورتموند الألماني بقيمة 76.5 مليون يورو.

وجاء في المركز الأول بأغلى تعاقد في تاريخ البريميرليغ، لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا بقيمة 94.5 مليون يورو، في حين حلّ ثانيا المدافع الإنجليزي هاري ماغواير بقيمة 78.3 مليون يورو.

وتواجد في المركز الثالث سانشو المنتقل حديثا لليونايتد، بينما كان المركز الرابع من نصيب المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بقيمة وصلت إلى 76.23 مليون يورو.

بدوره، جاء نادي مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ7 لاعبين من حيث أغلى التعاقدات مع اللاعبين، يتقدمهم النجم البلجيكي كيفين دي بروين بـ68.4 مليون يورو.

ودخل 4 لاعبين من تيشلسي في القائمة، إلى جانب 3 لاعبين من ليفربول، كما ضمت لاعبيْن اثنين من أرسنال، ولاعبا واحدا من توتنهام.

المصدر : وكالة سند

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