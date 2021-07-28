قالت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية إن انتقال مدافع ريال مدريد رافائيل فاران إلى مانشستر يونايتد مقابل 50 مليون يورو، يجعله رابع أكبر صفقة بيع في تاريخ ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ يعد مثارا للإعجاب في ظل الصعوبات التي تواجهها الأندية حاليًا من الناحية المالية بسبب جائحة فيروس كورونا، خاصة أن عقد فاران من المقرر أن ينتهي صيف 2022.

وذكرت ماركا أن المبلغ المدفوع إلى الملكي مقابل فاران لم يتفوق عليه في تاريخ صفقات البيع سوى 3 لاعبين آخرين، وهم: كريستيانو رونالدو عندما انتقل إلى يوفنتوس في 2018 مقابل 105 مليون يورو، وألفارو موراتا عندما انضم إلى تشلسي في 2017 (80 مليون يورو)، وأنخيل دي ماريا إلى مانشستر يونايتد في 2014 (75 مليون يورو).

وانضم فاران إلى ريال مدريد وعمره 18 عاما فقط مقابل 10 ملايين يورو، وغادر بعد 10 سنوات مقابل 5 أضعاف هذا الرقم، وهو عمل جيد يحسب لإدارة ريال مدريد التي تجنبت خسارة اللاعب في صفقة انتقال مجانية الصيف المقبل، مستغلة حرص مانشستر يونايتد على ضمه على الفور بدلاً من الانتظار لمدة 12 شهرًا.

وقالت ماركا إن صفقة فاران قد تقطع شوطا كبيرا في تسهيل الصفقة المرتقبة للتعاقد مع مواطنه الفرنسي كيليان مبابي إلى ملعب سانتياغو برنابيو، الذي من المتوقع أن يكون أغلى صفقة شراء على الإطلاق في تاريخ الملكي إذا تمت هذا الموسم ولم تكن صفقة انتقال حر في الموسم المقبل عندما ينتهي عقد مبابي مع فريقه باريس سان جيرمان العام القادم.