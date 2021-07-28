شاهد- ليس هناك شيء بالصدفة.. حتى فيديو احتفال ميسي مع عائلته بلقب كوبا أميركا مدفوع الثمن

بعد فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بلقب "كوبا أميركا" مع منتخب بلاده، احتفل "البولغا" باتصال مرئي مع عائلته باللقب ورفع الكأس في ملعب "الماركانا" بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

ونشر قائد فريق برشلونة، الفيديو على صفحاته وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقه بتعليق مؤثر باللغتين الإنجليزية والإسبانية، جاء فيه "لحظة خاصة، هذا الفيديو كان مباشرة بعد النهائي، كنت أحتفل بالتتويج بلقب كوبا أميركا مع عائلتي في اتصال مرئي بواسطة الواتساب".

ولكن مهلا، هل هذا الفيديو تلقائي أو جاء نتيجة طبيعية لفرحة ميسي بلقبه الأول مع منتخب بلاده وأراد مشاركة هذه اللحظة الاستثنائية في مسيرته، مع عائلته؟

بالتأكيد، كلا، فالفيديو الذي حصل على أكثر من 15 مليون مشاهدة على "إنستغرام" فقط، كان إعلانا مدفوعا لتطبيق "واتساب".