هذا مبلغ كبير لشراء لاعب واحد.. هالاند مصدوم من مزاعم عرض تشلسي 175 مليون يورو لضمه

ردّ النرويجي الدولي إيرلينغ هالاند لاعب بوروسيا دورتموند بابتسامة على تكهنات تحدثت عن عرض نادي تشلسي الإنجليزي ضمه مقابل 175 مليون يورو.

وقال رأس حربة "أسود الفستيفال" في المعسكر التدريبي للفريق في مدينة "باد راغاتس" السويسرية، اليوم الثلاثاء؛ إنه "مبلغ كبير جدا لشخص بمفرده، ولكي أكون أمينا فإنني آمل أن تكون هذه مجرد إشاعات".

وأشار هالاند (21 عاما) إلى أن عقده مع دورتموند لا يزال مستمرا لمدة 3 أعوام، وأضاف "أنا مستمتع بوقتي هنا، ولا يمكنني أن أقول أكثر من ذلك".

ولا تزال الإشاعات قائمة حول هالاند والنادي اللندني الذي يموله الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش، وعلق هالاند على هذه الإشاعات قائلا "لا أقرأ كل شيء وليس كل يوم، وحتى أمس لم أكن تحدثت مع مدير أعمالي منذ أكثر من شهر، ولا أنشغل كثيرا بهذا الأمر".

وأعرب هالاند عن سعادته بالانضمام الوشيك للمهاجم الهولندي الدولي دونيل مالين لدورتموند. وقبل أول مشاركة لمالين في تدريب الفريق، قال هالاند عن النجاحات المشتركة لهما مازحا "أتمنى أن يتطلع هو إلى الوقوف معي في الملعب، وقد قلت له إن عليه أن يرسل لي تمريرات أحرز منها أهدافا وإلا سأغضب منه".