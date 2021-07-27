أدلى النجم الكاميروني السابق صامويل إيتو بتصريح مثير للجدل عن الفترة التي لعب فيها لفريق برشلونة الإسباني مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث قلل من شأن الأخير، فيما وصفت صحيفة "ماركا" إيتو بالمغرور.

وتزامل إيتو مع ميسي 5 مواسم في برشلونة لكرة القدم بدأت في موسم 2004، وانتهت 2009 في بداية توهج نجومية النجم الأرجنتيني الذي أصبح القائد التاريخي وأعظم لاعب في تاريخ النادي.

وخلال مقابلة صحفية رد المهاجم الكاميروني بسرعة عندما قال له أحد الصحفيين إنه "لعب مع ميسي".

ورد إيتو سريعا "لا، لا.. لا، ميسي لعب معي، لم ألعب مع ميسي، في عصرنا كان ميسي يلعب معي، الأمر مختلف، مختلف تماما".

ولم يوضح إيتو أكثر منذ ذلك، لكن صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية وصفت ذلك "بغرور" إيتو، فيما أوضحت صحيفة "سبورت" (SPORT) الكتالونية أن المهاجم الكاميروني كان من نجوم برشلونة إلى جانب رونالدينيو عندما انضم ميسي وهو لا يزال ناشئا للفريق الأول، لذلك كان التسلسل الهرمي في الفريق خلال تلك الفترة مختلفا.