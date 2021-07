شاهد.. هدف "مميز" لمهاجم ريال مدريد الشاب

رغم خسارة ريال مدريد 1-2 أمام فريق رينجرز الأسكتلندي في ثالث مباريات "الملكي" التحضيرية للموسم الجديد، فإن المباراة شهدت تسجيل هدف مميز للبرازيلي رودريغو، مهاجم الفريق الإسباني الشاب.

وفي الدقيقة السابعة من المواجهة الودّية، شنّ اللاعب النرويجي مارتين أوديغارد هجمة مرتدة من منتصف الملعب، ومرّر الكرة إلى الشاب البرازيلي الذي استطاع تخطي مدافعيْن من الفريق الأسكتلندي داخل منطقة الجزاء وسجل بهدوء وبرودة أعصاب في المرمى.

ومع احتفال اللاعب بعيد ميلاده الـ21 بعد أشهر، يأمل رودريغو أن يمنحه كارلو أنشيلوتي، المدرب الإيطالي الجديد للريال، دقائق لعب أكثر مما منحه الموسم الماضي زين الدين زيدان المدرب الفرنسي السابق للفريق الإسباني.

Rodrygo twisting the Rangers defence in pre-season 🇧🇷🌪 pic.twitter.com/aS5QQZEGD4

Real Madrid are up by 1 goal .Goal scored by Rodrygo #RealMadrid #RangersRealMadrid pic.twitter.com/2U8gx4ZGVB

