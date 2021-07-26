البقاء في يوفنتوس أم الرحيل؟.. رونالدو المحبط أمام مفترق طرق

أفادت شبكة "سكاي سبورتس" (SKY SPORTS) الإخبارية أن النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو سيبلَّغ أن فريقه يوفنتوس يتوقع منه البقاء في النادي، وذلك عندما يعود -اليوم الاثنين- للتدريبات استعدادا للموسم الجديد

وذكرت الشبكة أن عقد رونالدو (36 عاما) -الذي تبلغ قيمته 30 مليون يورو في الموسم- ينتهي الصيف المقبل، ويخاطر يوفنتوس بخسارته دون مقابل عام 2022 ما لم يقم ببيعه هذا الصيف أو يعرض عليه عقدا جديدا.

وكان رونالدو قد ارتبط بالرحيل عن يوفنتوس، وكان مقررا أن يغادر النادي حال عدم تحقيق التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

ورغم إخفاق "اليوفي" في الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي -الذي توج به في 9 مواسم متتالية- في الموسم الماضي بعدما حصل على المركز الرابع في ترتيب المسابقة؛ فإن الفريق الملقب بـ"السيدة العجوز" فاز بكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي، كما توج رونالدو هدافا للدوري برصيد 29 هدفا في 33 مباراة.

وتردد أن رونالدو أصيب بالإحباط نهاية الموسم، وذلك عندما قام أندريا بيرلو -مدرب يوفنتوس السابق- باستبعاده من خوض المباراة الختامية للدوري بسبب "الإرهاق".

وعلق رونالدو -بمنشور على حسابه في إنستغرام بعد انتهاء الموسم- وقال إنه حقق كل ما كان يرغب في تحقيقه منذ وصوله إلى إيطاليا، وهو ما أثار تكهنات بشأن مستقبله مع الفريق.