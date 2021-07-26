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كرة قدم

اتفاقية سلام بين نيمار وبرشلونة

26/7/2021

أعلن نادي برشلونة التوصل إلى اتفاق مع لاعبه البرازيلي السابق نيمار؛ لتسوية النزاعات القضائية بينهما حول عقد مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي.

وكان اللاعب البرازيلي قد طالب بالحصول على 43.6 مليون يورو كمكافآت لم يحصل عليها من برشلونة.

وأكد نيمار أنه كان يستحق المبلغ الضخم كمكافأة، بعدما وقّع على عقد لمدة 5 أعوام مع برشلونة في عام 2016.

في المقابل، طالب نادي برشلونة بالحصول على 16.7 مليون يورو من نيمار تتعلق باستعادة مكافأة تجديد العقد التي حصل عليها.

وجاء الحكم القضائي لصالح برشلونة في يونيو/حزيران 2020، حيث ألزم الحكم النجم البرازيلي بدفع مبلغ 6.7 ملايين يورو.

وأوضح برشلونة -اليوم الاثنين- أن ملف القضية تم إغلاقه بالكامل، وذكر -في بيان له- أن "النادي يعلن عن توصله إلى اتفاق ودي لإغلاق القضايا المعلقة مع اللاعب البرازيلي نيمار".

وأضاف النادي الكتالوني أنه وقّع مع اللاعب على اتفاق يقضي بإنهاء كافة القضايا ما بين الطرفين، و"هي 3 قضايا تتعلق بالعمل وواحدة مدنية".

وسجل نيمار 105 أهداف في 186 مباراة مع نادي برشلونة منذ التحاقه بالفريق عام 2013، وانضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة حطمت الأرقام القياسية العالمية في الانتقالات، بلغت قيمتها 222 مليون يورو في أغسطس/آب 2017.

المصدر : وكالات

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