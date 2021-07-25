تعقدت فرص مصر في التأهل إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كرة القدم للرجال بأولمبياد طوكيو 2020 بعد خسارتها 1-صفر أمام الأرجنتين اليوم الأحد.

وسجل المدافع فاكوندو ميدينا الهدف الوحيد للمنتخب الأرجنتيني بعد 7 دقائق من الشوط الثاني عقب متابعة لكرة مرتدة من القائم إثر ركلة ركنية.

وضغط المنتخب المصري -الذي أضاع العديد من الفرص في الشوط الأول- بحثا عن هدف التعادل، لكنه لم ينجح في هز الشباك ليتوقف رصيده عند نقطة واحدة في المجموعة الثالثة بعد تعادله بدون أهداف مع إسبانيا في مباراته الأولى.

ولدى الأرجنتين -التي خسرت مباراتها الأولى أمام أستراليا- 3 نقاط من مباراتين، وتلتقي إسبانيا مع أستراليا في وقت لاحق اليوم.