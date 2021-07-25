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كرة قدم

مصر تخسر أمام الأرجنتين لتتعقد فرصها في التأهل لربع نهائي كرة القدم لأولمبياد طوكيو

رمضان صبحي لاعب المنتخب المصري يسقط أمام اللاعب الأرجنتيني (غيتي)
رمضان صبحي لاعب المنتخب المصري يسقط أمام اللاعب الأرجنتيني (غيتي)
25/7/2021-|آخر تحديث: 25/7/202101:35 PM (مكة المكرمة)

تعقدت فرص مصر في التأهل إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كرة القدم للرجال بأولمبياد طوكيو 2020 بعد خسارتها 1-صفر أمام الأرجنتين اليوم الأحد.

وسجل المدافع فاكوندو ميدينا الهدف الوحيد للمنتخب الأرجنتيني بعد 7 دقائق من الشوط الثاني عقب متابعة لكرة مرتدة من القائم إثر ركلة ركنية.

وضغط المنتخب المصري -الذي أضاع العديد من الفرص في الشوط الأول- بحثا عن هدف التعادل، لكنه لم ينجح في هز الشباك ليتوقف رصيده عند نقطة واحدة في المجموعة الثالثة بعد تعادله بدون أهداف مع إسبانيا في مباراته الأولى.

ولدى الأرجنتين -التي خسرت مباراتها الأولى أمام أستراليا- 3 نقاط من مباراتين، وتلتقي إسبانيا مع أستراليا في وقت لاحق اليوم.

المصدر : رويترز

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