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ليفاندوفسكي يكتسح مولر وهالاند بلقب لاعب العام وتوخيل أفضل مدرب ألماني

ليفاندوفسكي (يمين) حصل على اللقب بفارق ضخم عن النجم الصاعد هالاند (الأوروبية)
ليفاندوفسكي (يمين) حصل على اللقب بفارق ضخم عن النجم الصاعد هالاند (الأوروبية)
25/7/2021

توج البولندي روبرت ليفاندوفسكي -هداف فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم- بلقب لاعب العام بألمانيا للمرة الثانية على التوالي في استطلاع نظمته مجلة "كيكر" (kicker) الألمانية وأعلنت نتائجه اليوم الأحد.

ولم يكن هذا انتصارا مفاجئا؛ حيث حصل ليفاندوفسكي على 356 من أصل 563 صوتا للصحفيين الألمان، ليفوز بشكل مقنع على زميله بالفريق توماس مولر الذي حصد 41 صوتا، فيما جاء إرلينغ هالاند -هداف بوروسيا دورتموند- ثالثا برصيد 38 صوتا.

وقال ليفاندوفسكي (32 عاما) "أنا أدرك مدى ضخامة هذا التكريم".

وسجل ليفاندوفسكي 41 هدفا ليقود بايرن إلى الفوز بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) في الموسم الماضي، ويتفوق بفارق هدف على الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد، وهو رقم كان مسجلا باسم غيرد مولر في موسم 1971-1972.

وقال ليفاندوفسكي "هذا الرقم يملؤني بالفخر الكبير، وفي ضوء إصابتي هو بالتأكيد أداء رائع".

وحصلت نيكول بيلا -لاعبة هوفنهايم- على جائزة أفضل لاعبة للعام في نفس الاستطلاع، بينما حصل توماس توخيل -مدرب تشلسي الذي توج معه بدوري أبطال أوروبا- على لقب مدرب العام.

وقالت بيلا "جنون، لم أكن أتوقع هذا على الإطلاق".

وفازت بيلا بصعوبة، حيث حصدت 61 صوتا من أصل 468 صوتا، لتتفوق بصعوبة على ليا شولر لاعبة بايرن ميونخ التي حصدت 57 صوتا.

وحصد توخيل 129 صوتا من أصل 559، متفوقا على هانسي فليك مدرب بايرن ميونخ السابق الذي تولى تدريب المنتخب الألماني حاليا، والذي حصد 118 صوتا.

وقال توخيل "ممتن للغاية لنيل هذه الجائزة كتقدير للفريق بأكمله".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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