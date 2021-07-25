في هذا التقرير 10 أرقام تلخص 10 سنوات مرت على استحواذ مؤسسة قطر للاستثمارات الرياضية على أغلبية أسهم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي
تأهلت قطر إلى نصف نهائي بطولة الكأس الذهبية لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف) بعد الفوز 3-2 على السلفادور في الدور ربع النهائي مساء أمس السبت.
وبدأت قطر بقوة وسجلت هدفين في أول 8 دقائق عن طريق المعز علي وعبد العزيز حاتم، ثم أضاف المعز الهدف الثالث من ركلة جزاء بعد الاستراحة بـ10 دقائق، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في صدارة هدافي البطولة، وبدا أن بطلة آسيا ستخرج بانتصار كبير.
منتخبنا الوطني تقدم 3-0 على السلفادور.. الدقيقة 55 المعز علي من ركلة جزاء..ربع نهائي #الكأس_الذهبية#قطر_في_الكأس_الذهبية #منتخبنا_في_أمريكا #منتخب_قطر pic.twitter.com/DMAqL9XWar
— قنوات الكاس (@alkasschannel) July 25, 2021
لكن السلفادور انتفضت وقلصت الفارق بواسطة خواكين ريفاس في الدقيقة 63، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني بعدها بـ3 دقائق مستفيدا من خطأ دفاعي.
وكاد ريفاس أن يسجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، لكن الحارس مشعل برشم أنقذ الفرصة ببراعة.
وتشارك قطر، التي ستستضيف كأس العالم 2022، ببطاقة دعوة في هذه البطولة القارية.
ونجحت قطر في التقدم مبكرا بهدف المعز هداف كأس آسيا؛ حيث تلقى تمريرة أكرم عفيف وانفرد بالمرمى وسدد مباشرة داخل المرمى.
منتخبنا الوطني تقدم 1-0 على السلفادور.. الدقيقة 2 المعز علي..ربع نهائي #الكأس_الذهبية#قطر_في_الكأس_الذهبية #منتخبنا_في_أمريكا #منتخب_قطر pic.twitter.com/iRDWGMzWZP
— قنوات الكاس (@alkasschannel) July 24, 2021
وأضاف حاتم الهدف الثاني بتسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء.
منتخبنا الوطني تقدم 2-0 على السلفادور.. الدقيقة 8 عبد العزيز حاتم..ربع نهائي #الكأس_الذهبية#قطر_في_الكأس_الذهبية #منتخبنا_في_أمريكا #منتخب_قطر pic.twitter.com/ckmiIqwUiq
— قنوات الكاس (@alkasschannel) July 24, 2021
وسجل المعز هدفا من ركلة جزاء بسبب لمسة يد، وتأكد الحكم من قراره بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد.
بعد الاستعانة بتقنية الفيديو ..الحكم احتسب هذه اللعبة ركلة جزاء لمنتخبنا الوطني أمام السلفادور..هل القرار صحيح ؟#قطر_في_الكأس_الذهبية #منتخبنا_في_أمريكا #منتخب_قطر pic.twitter.com/Z8g3zqvuYu
— قنوات الكاس (@alkasschannel) July 25, 2021
وستلعب قطر في قبل النهائي مع الفائز من الولايات المتحدة أو جاميكا.