تأهلت قطر إلى نصف نهائي بطولة الكأس الذهبية لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف) بعد الفوز 3-2 على السلفادور في الدور ربع النهائي مساء أمس السبت.

وبدأت قطر بقوة وسجلت هدفين في أول 8 دقائق عن طريق المعز علي وعبد العزيز حاتم، ثم أضاف المعز الهدف الثالث من ركلة جزاء بعد الاستراحة بـ10 دقائق، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في صدارة هدافي البطولة، وبدا أن بطلة آسيا ستخرج بانتصار كبير.

لكن السلفادور انتفضت وقلصت الفارق بواسطة خواكين ريفاس في الدقيقة 63، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني بعدها بـ3 دقائق مستفيدا من خطأ دفاعي.

وكاد ريفاس أن يسجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، لكن الحارس مشعل برشم أنقذ الفرصة ببراعة.

وتشارك قطر، التي ستستضيف كأس العالم 2022، ببطاقة دعوة في هذه البطولة القارية.

ونجحت قطر في التقدم مبكرا بهدف المعز هداف كأس آسيا؛ حيث تلقى تمريرة أكرم عفيف وانفرد بالمرمى وسدد مباشرة داخل المرمى.

وأضاف حاتم الهدف الثاني بتسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء.

وسجل المعز هدفا من ركلة جزاء بسبب لمسة يد، وتأكد الحكم من قراره بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد.

بعد الاستعانة بتقنية الفيديو ..الحكم احتسب هذه اللعبة ركلة جزاء لمنتخبنا الوطني أمام السلفادور..هل القرار صحيح ؟#قطر_في_الكأس_الذهبية #منتخبنا_في_أمريكا #منتخب_قطر pic.twitter.com/Z8g3zqvuYu — قنوات الكاس (@alkasschannel) July 25, 2021

وستلعب قطر في قبل النهائي مع الفائز من الولايات المتحدة أو جاميكا.