قد يحظى مشجعو النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي بمواجهة قريبة بينهما، بعدما تقرر أن يستضيف برشلونة يوفنتوس في كأس جوان غامبر في الثامن من أغسطس/آب المقبل.

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن ما قد يحرم الجماهير من هذه المواجهة هو عدم تجديد عقد ميسي، الفائز أخيرا بلقب كوبا أميركا، مع نادي برشلونة بعد انتهاء عقده نهاية الشهر الماضي بسبب مشاكل مالية تعصف بالنادي الكتالوني.

وأصرّ جوان لابورتا رئيس برشلونة على أن "كل شيء يسير في طريقه الصحيح" في محادثات تجديد عقد ميسي، ولكن جماهير برشلونة لن تطمئن حتى توقيع العقد الجديد والإعلان الرسمي له.

وقالت ماركا إن الثنائي تواجها 35 مرة، وكان لميسي اليد العليا بفوزه على رونالدو في 16 مباراة وخسر 10 مباريات فقط.

كما فاز ميسي بالكرة الذهبية لينال لقب أفضل لاعب في العالم 6 مرات مقابل 5 لرونالدو.