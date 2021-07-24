غاريث بيل هو واحد من 3 من لاعبي ريال مدريد عادوا أمس الجمعة إلى تدريبات فريق ريال مدريد لكرة القدم استعدادا للموسم الجديد، في ظل ثقة من المدرب الجديد أنشيلوتي، كان يفتقدها مع زين الدين زيدان.

وبيل البالغ من العمر 32 عامًا لديه مستقبل غير مؤكد في النادي بعد أن فشلت إعارته مدة موسم كامل مع فريق توتنهام الإنجليزي الموسم الماضي في التحول إلى انتقال دائم لعدم إثبات جدارته بإحداث فارق كبير مع الفريق بما يتناسب مع راتبه الضخم.

وقالت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية إن بيل عاد للتدريب تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي كان مدربه في أول عامين له في ريال مدريد.

وقال أنشيلوتي خلال أول مؤتمر صحفي له بعد إعادة تعيينه مدربا لريال مدريد "لم يلعب غاريث كثيرًا (في توتنهام) لكنه سجل كثيرا من الأهداف، أنا أعرفه جيدًا وهو سيعود. إذا كان لديه الدافع للعب، فيمكنه أن يحظى بموسم جيد، ولا شك لدي".

وقد تنهي الثقة المتناهية لأنشيلوتي أسوأ حقبة في تاريخ بيل الكروي، بعدما فقد ثقة مدرب الملكي السابق زين الدين زيدان، مما جعله ضيفا دائما على مقاعد بدلاء ريال مدريد في موسم 2019-2020 الذي توج به الملكي بلقب الدوري الإسباني، وذلك أجبره على الرحيل المؤقت إلى توتنهام حتى رحل زيدان.

اللاعبان الآخران اللذان عادا إلى الموسم التحضيري جنبًا إلى جنب مع بيل هما توني كروس ورافائيل فاران، مع مستقبل غير واضح لهما أيضًا في النادي.

وبقي لفاران عام واحد على عقده مع ريال مدريد وقد اجتذب اهتمام مانشستر يونايتد الذي يجري محادثات مع لوس بلانكوس بشأن التعاقد مع قلب الدفاع الفرنسي.

وكان من المفترض أيضًا أن يعود كريم بنزيمة إلى التدريبات أمس الجمعة لكن إصابته بكورونا ثبتت.