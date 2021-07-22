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مصر تتعادل مع إسبانيا والسعودية تخسر أمام ساحل العاج والمكسيك تكتسح فرنسا في أولمبياد طوكيو

الحارس المصري الشناوي يمسك بالكرة بينما يتحسر لاعبو إسبانيا على الفرصة الضائعة (رويترز)
الحارس المصري الشناوي يمسك بالكرة بينما يتحسر لاعبو إسبانيا على الفرصة الضائعة (رويترز)
22/7/2021-|آخر تحديث: 22/7/202102:28 PM (مكة المكرمة)

شهدت المباريات الافتتاحية اليوم الخميس لمسابقة كرة القدم بأولمبياد طوكيو بداية ساخنة، حيث فرضت مصر التعادل بدون أهداف على إسبانيا، في حين خسرت السعودية أمام ساحل العاج 1-2، واكتسحت المكسيك فرنسا 4-1.

وواجه أبطال أفريقيا منافسا مدججا بالأسماء اللامعة وشارك معظم لاعبيه مع المنتخب الأول في بطولة أوروبا 2020، مثل بيدري، وداني أولمو، وميكل أويارزابال، وإيريك غارسيا، وباو توريس، وأوناي سيمون، إلى جانب لاعبين بارزين مثل داني سيبايوس، وماركو أسينسيو، وأوسكار مينغويزا.

لكن المنتخب المصري صمد في الدفاع، مستفيدا من خبرة حارس المنتخب الأول وفريق الأهلي، محمد الشناوي، وقلبي الدفاع أحمد حجازي ومحمود حمدي (الونش) المدعوين للمشاركة من اللاعبين فوق السن، الذين أجهضوا وقضوا على الخطورة الإسبانية.

وكانت أخطر فرصة لإسبانيا في الشوط الأول حين سدد سيبايوس -لاعب أرسنال- في القائم قبل أن يخرج مصابا.

وتضم المجموعة الثالثة أيضا الأرجنتين وأستراليا.

خسارة السعودية

واستهل المنتخب السعودي مسيرته في أولمبياد طوكيو بخسارته 1-2 أمام ساحل العاج في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا البرازيل وألمانيا.

وسجل عبد الإله العمري بالخطأ -في مرماه- الهدف الأول لساحل العاج في الدقيقة 39، وأدرك سالم الدوسري التعادل للسعودية بعدها بـ5 دقائق فقط، لكن فرانك كيسي نجح في تسجيل هدف الفوز العاجي في الدقيقة 66.

المكسيك تكتسح فرنسا

واكتسح المنتخب المكسيكي نظيره الفرنسي 4-1 في الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم تقدم الفريق المكسيكي بهدفين في الشوط الثاني عن طريق ألكسيس فيغا وفرانسيسكو كوردوفا في الدقيقتين 47 و55.

وردت فرنسا بهدف حمل توقيع أندري بيير جينياك من ضربة جزاء في الدقيقة 69، لكن منتخب المكسيك أكد أحقيته في الفوز بتسجيل الهدفين الثالث والرابع عن طريق أوريل أنتونا وإدواردو أغيري في الدقيقتين 80 و90.

المصدر : وكالات

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