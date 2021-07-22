صيف حافل لباريس سان جيرمان في الميركاتو

يبدو أن نادي باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع النجم بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، حسبما أفاد تقرير إعلامي اليوم الخميس.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" (SKY SPORTS) الإخبارية على موقعها الإلكتروني أن النجم الفرنسي، الذي دخل السنة الأخيرة من عقده الحالي مع يونايتد، تجري بشأنه محادثات الآن بين ممثليه وإدارة النادي الإنجليزي لتجديد التعاقد.

وأشارت الشبكة إلى أنه لم يكن هناك اتصال بين "المانيو" والفريق الباريسي، ولم يكن هناك عرض رسمي، لكن بوغبا يريد تقييم جميع خياراته قبل اتخاذ قرار بشأن ما قد يكون آخر عقد كبير في مسيرته الكروية.

وأوضح مينو رايولا (وكيل بوغبا) في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن الدولي الفرنسي "غير سعيد" داخل قلعة أولد ترافورد و"يحتاج إلى تغيير في المشهد" وحثه على مغادرة النادي فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن جانبه، قال بوغبا، أثناء وجوده مع المنتخب ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) الشهر الماضي، إنه لم يكن هناك "عرض ملموس" من يونايتد.

وعاش اللاعب الفائز بكأس العالم عام 2018 مع المنتخب أوقاتا متباينة منذ انضمامه إلى يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي عام 2016 في صفقة قياسية آنذاك.

ورغم أن بوغبا أظهر في مناسبات موهبته الضخمة، فإنه وجد نفسه بعيدا عن القائمة الأساسية ليونايتد موسم 2018-2019، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وقضى وقتا متواضعا الموسمين الماضيين، وكان قريبا في كثير من الأحيان من الرحيل عن النادي.

ويمكن لبوغبا (28 عاما) توقيع عقد مسبق مع ناد آخر في يناير/كانون الثاني المقبل، إذا اختار عدم تمديد عقده مع يونايتد.

وكان سان جيرمان مشغولا فترة الانتقالات الحالية، حيث تعاقد مع حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما الذي ساهم في تتويج المنتخب الأزرق بأمم أوروبا، كما عزز صفوفه أيضا بالمدافع المخضرم سيرغيو راموس قائد ريال مدريد السابق، والمغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن إنتر حامل لقب الدوري الإيطالي.

وفقد سان جيرمان قبضته على لقب الدوري الموسم المنصرم، ليحتل مركز الوصيف خلف "ليل" البطل. كما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور قبل النهائي، بالخسارة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.