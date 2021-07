وجهت الشرطة البرازيلية اليوم الأربعاء اتهامات إلى 6 من لاعبي ومسؤولي بوكا جونيورز الأرجنتيني بعد يوم من اشتباكات مع فريق منافس وقوات الأمن، عقب الخروج من كأس ليبرتادوريس لكرة القدم في أميركا الجنوبية على يد أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

وقالت شرطة ولاية ميناس جيرايس في بيان إنها وجهت اتهاما لشخصين بإتلاف ممتلكات وأفرجت عنهما بكفالة 3 آلاف ريال (574 دولارا) لكل منهما.

Chaos in Brazil as Boca Juniors were knocked out of the Copa Libertadores by a VAR decision and all hell broke loose after the game.. 8 of their players & staff were arrested by Brazilian police. 😳😳😳pic.twitter.com/bIZFdrWrpU — Footy Accumulators (@FootyAccums) July 21, 2021

وأضاف البيان أن الشرطة وجهت إلى 4 آخرين من النادي الأرجنتيني اتهامات بالإيذاء البدني ومقاومة السلطات، وتم الافراج عنهم بعد موافقتهم رسميا على المثول أمام محكمة في موعد سيتحدد لاحقا.

Crazy scenes as Boca Juniors and Atletico Mineiro players clash after their Copa Libertadores tie last night. Marcos Rojo went straight for the fire extinguisher🧯 pic.twitter.com/xRnn9DXPqQ — BetConnect (@betconnect) July 21, 2021

ولم تكشف الشرطة عن أسماء الستة.

وقال أتلتيكو مينيرو إن رئيس النادي دفع الكفالة من جيبه الخاص لأن النادي الأرجنتيني لم يكن لديه نقود كافية.

وأضاف في بيان "لكن الفريق الأرجنتيني سدد المبلغ بعدها".

Scenes after Boca Juniors’ #CopaLibertadores elimination at the hands of Atletico Mineiro. Boca tried to storm into Galo’s dressing room 😳🤬pic.twitter.com/jsjRAll57c — Sacha Pisani (@Sachk0) July 21, 2021

وخرج بوكا، وهو واحد من أكبر الأندية الأرجنتينية، من كأس ليبرتادوريس المعادلة لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، لكن الفريقين سيواجهان عقوبات بالتأكيد بعد مشاهد فوضوية أثناء وبعد المباراة التي أقيمت في بيلو هوريزونتي.

وبدا أن الشرطة البرازيلية أطلقت رذاذا حارقا على لاعبي بوكا الغاضبين عند باب غرفة ملابس الفريق الأرجنتيني بعد المباراة، وأظهرت لقطات فيديو بمواقع أرجنتينية وبرازيلية على الإنترنت اللاعبين وهم يعانون من اختناق ويصيحون في ضباط إنفاذ القانون.

Boca Juniors players attacking the Atletico Mineiro team and staff and having to be tear-gassed after their Copa Libertadores defeat on penalties.pic.twitter.com/wWlARXw4dm — Sam Street (@samstreetwrites) July 21, 2021

وقال موقع غلوبو سبورت البرازيلي على الإنترنت إن لاعبي بوكا حاولوا اقتحام غرفة ملابس الفريق صاحب الأرض حيث اختبأ حكام المباراة.

واشتبك اللاعبون في النفق المؤدي لغرف الملابس عقب انتهاء المباراة بعدما ألغى حكم الفيديو المساعد هدفا يعتقد بوكا أنه شرعي للمرة الثانية في اللقاء.

وانتهت مواجهة دور الـ16 بملعب مينيراو بالتعادل السلبي وتأهل أتليتيكو بفوزه 3-1 بركلات الترجيح. وتعادل الفريقان أيضا بدون أهداف في لقاء الذهاب في بوينس آيرس الأسبوع الماضي وأُلغي هدف سجله بوكا بسبب التسلل بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو.

وعند سؤاله عما إذا كان التحكيم تسبب في الخسارة، قال دييغو غونزاليس لاعب وسط بوكا "بدون شك، يمكن للجميع رؤية ذلك. لقد سجلنا هدفا جيدا، والحقيقة أننا استحققنا الفوز بالمباراة الأولى أيضا".

وأضاف "هذا يؤلم، نشعر بسوء بالغ. يتعين على الكونميبول (اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم) إلقاء نظرة على التحكيم".

Boca Juniors were furious after having goals disallowed by VAR in both legs of their Copa Libertadores tie against Atletico Mineiro. This was the goal they had disallowed in the first leg.pic.twitter.com/QQY7EvhWEl — Sam Street (@samstreetwrites) July 21, 2021

واشتعل الغضب في الشوط الثاني عندما ذهب الحكم لمراجعة الهدف غير المحتسب على الشاشة الموجودة خارج الملعب.

واشتبك المسؤولون البرازيليون مع لاعبي بوكا الذين اقتربوا من الحكم، وطُرد مساعد المدرب من الجانبين.

ولعب إيفرسون حارس أتلتيكو دور البطولة، فأنقذ محاولتين من بوكا خلال ركلات الترجيح وسجل الركلة الحاسمة ليضع فريقه في دور الثمانية.

وتوجه الفريق الأرجنتيني إلى المطار في منتصف النهار بعد 12 ساعة تقريبا من نهاية المباراة، وزادت الأمور سوءا بعد أن علم أن السلطات الأرجنتينية أمرت بدخوله الحجر الصحي 7 أيام على الأقل فور عودته.

ويعني هذا القرار أن الفريق سيفتقد معظم لاعبيه البارزين في مباراتيه المقبلتين في الدوري أمام بانفيلد في 24 يوليو/تموز وسان لورينزو في 27 من الشهر نفسه.