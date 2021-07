ألقت الشرطة البرازيلية القبض على معظم لاعبي فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، وذلك بعد خروج الفريق من بطولة كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم، عقب الخسارة أمام أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

وقال موقع "جلوبو إسبورتي" البرازيلي إن 8 من الوفد الأرجنتيني نقلوا إلى مركز الشرطة في بيلو هوريزونتي، قبل أن يتم إطلاق سراحهم في ما بعد.

Chaos in Brazil as Boca Juniors were knocked out of the Copa Libertadores by a VAR decision and all hell broke loose after the game.. 8 of their players & staff were arrested by Brazilian police. 😳😳😳pic.twitter.com/bIZFdrWrpU — Footy Accumulators (@FootyAccums) July 21, 2021

وانتشرت لقطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمشادات حادة في نفق الملعب مع قوات الشرطة، التي استخدمت رذاذ الفلفل لمنع لاعبي الفريق الأرجنتيني من الوصول إلى غرفة تغيير الملابس لفريق أتلتيكو مينيرو، حيث كان الحكم الأوروغواياني إستيبان أوستوجيتش يختبئ هناك خوفا من بطش لاعبي بوكا جونيورز.

Crazy scenes as Boca Juniors and Atletico Mineiro players clash after their Copa Libertadores tie last night. Marcos Rojo went straight for the fire extinguisher🧯 pic.twitter.com/xRnn9DXPqQ — BetConnect (@betconnect) July 21, 2021

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن سيرجيو كويلو رئيس نادي أتلتيكو مينيرو شوهد وهو يلقي زجاجة على لاعبي بوكا جونيورز.

Scenes after Boca Juniors’ #CopaLibertadores elimination at the hands of Atletico Mineiro. Boca tried to storm into Galo’s dressing room 😳🤬pic.twitter.com/jsjRAll57c — Sacha Pisani (@Sachk0) July 21, 2021

وأصبح المشهد أكثر سوءا عندما حمل ماركوس روخو لاعب بوكا جونيورز طفاية حريق للدفاع عن نفسه.

Boca Juniors players attacking the Atletico Mineiro team and staff and having to be tear-gassed after their Copa Libertadores defeat on penalties.pic.twitter.com/wWlARXw4dm — Sam Street (@samstreetwrites) July 21, 2021

ونجح أتلتيكو مينيرو في الفوز بالمباراة بضربات الترجيح، وذلك بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي، لكن لاعبي بوكا جونيورز أبدوا غضبهم من عدم احتساب هدفين للفريق في البرازيل، وذلك بعدما قرر الحكم إلغاءهما بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).