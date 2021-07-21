البث الحي
كرة قدم

قطر تهزم هندوراس وتتأهل لربع نهائي بطولة الكأس الذهبية

عبد العزيز حاتم (6) يحتفل بهدفه مع زملائه (رويترز)
عبد العزيز حاتم (6) يحتفل بهدفه مع زملائه (رويترز)
21/7/2021-|آخر تحديث: 21/7/202111:16 AM (مكة المكرمة)

تأهلت قطر إلى الدور ربع النهائي بعد أن تصدرت مجموعتها في الكأس الذهبية لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف) بفوزها 2-صفر على هندوراس أمس الثلاثاء.

وتقدم المنتخب القطري -الذي يشارك في المسابقة القارية المقامة في الولايات المتحدة ببطاقة دعوة- بعد 25 دقيقة عن طريق همام الأمين بهدف رائع.

وأهدر أكرم عفيف فرصة إضافة الهدف الثاني لقطر بإضاعته ضربة جزاء في الدقيقة الـ41 بعدما نجح حارس هندوراس في التصدي لها.

وبعد سلسلة من الهجمات الخطيرة نجح عبد العزيز حاتم في تأكيد الانتصار للعنابي في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

وأصبح رصيد قطر -التي تستعد لاستضافة نهائيات "كأس العالم 2022"- 7 نقاط من 3 مباريات في صدارة المجموعة الرابعة بفارق نقطة واحدة عن هندوراس صاحبة المركز الثاني.

ويلتقي المنتخب القطري في ربع النهائي مع السلفادور التي احتلت المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف المكسيك التي تواجه هندوراس.

وفي بقية مباريات الدور ربع النهائي تلعب الولايات المتحدة ضد جامايكا، وكندا ضد كوستاريكا.

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

بالفيديو.. ألابا يؤكد أنه لم ينضم لريال مدريد لتعويض راموس ويوضح سر ارتدائه رقم 4

ألابا (يسار) مع رئيس ريال مدريد بيريز يحملان القميص رقم 4 (مواقع التواصل)

الحكم اختبأ.. شاهد- معركة بين لاعبي بوكا جونيورز الأرجنتيني والشرطة البرازيلية بعد الخروج من كوبا ليبرتادوريس

لاعبو بوكا جونيورز يعترضون على الحكم بعد إلغاء هدف لهم بداعي التسلل (غيتي)

ناديه أوقفه ووعد بمساعدة الشرطة.. القبض على لاعب في البريميرليغ بتهمة الاعتداء الجنسي

مقر نادي إيفرتون بمدينة ليفربول (غيتي)

بالفيديو- الفيفا يتبرأ من إجراء 5 تعديلات جوهرية بقانون كرة القدم.. فمن يطبقها في بطولة المستقبل بهولندا؟

تسديد ركلة التماس بالقدم يزيد فرص تسجيل الأهداف (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

توعد بتفجير السد الإثيوبي.. عمر سليمان الصندوق الأسود حيا وميتا

عمر سليمان عاش غامضا يحمل أسرار بلاده وتوفي في جو أكثر غموضا (رويترز)
logo

"الإله لا يلعب بالنرد".. من هو إله أينشتاين الذي يقصده؟

اشتهر بفيديوهاته الظريفة.. لهذا استقبل الكاظمي الشاب العراقي الذي هدد بالانتحار إذا لم يستجب بايدن لطلبه

الكاظمي (يسار) لدى استقباله الشاب علي عادل (مواقع التواصل)

هل أنت منهم؟.. الكثير من القهوة والشاي يؤذي الكلى لدى فئة معينة