تأهلت قطر إلى الدور ربع النهائي بعد أن تصدرت مجموعتها في الكأس الذهبية لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف) بفوزها 2-صفر على هندوراس أمس الثلاثاء.

وتقدم المنتخب القطري -الذي يشارك في المسابقة القارية المقامة في الولايات المتحدة ببطاقة دعوة- بعد 25 دقيقة عن طريق همام الأمين بهدف رائع.

وأهدر أكرم عفيف فرصة إضافة الهدف الثاني لقطر بإضاعته ضربة جزاء في الدقيقة الـ41 بعدما نجح حارس هندوراس في التصدي لها.

وبعد سلسلة من الهجمات الخطيرة نجح عبد العزيز حاتم في تأكيد الانتصار للعنابي في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

وأصبح رصيد قطر -التي تستعد لاستضافة نهائيات "كأس العالم 2022"- 7 نقاط من 3 مباريات في صدارة المجموعة الرابعة بفارق نقطة واحدة عن هندوراس صاحبة المركز الثاني.

ويلتقي المنتخب القطري في ربع النهائي مع السلفادور التي احتلت المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف المكسيك التي تواجه هندوراس.

وفي بقية مباريات الدور ربع النهائي تلعب الولايات المتحدة ضد جامايكا، وكندا ضد كوستاريكا.