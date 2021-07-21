تعادلت قطر 3-3 مع بنما في مباراة مليئة بالإثارة عقب الاستراحة ضمن المجموعة الرابعة في الكأس الذهبية لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف)، مساء أمس الثلاثاء.
تأهلت قطر إلى الدور ربع النهائي بعد أن تصدرت مجموعتها في الكأس الذهبية لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف) بفوزها 2-صفر على هندوراس أمس الثلاثاء.
وتقدم المنتخب القطري -الذي يشارك في المسابقة القارية المقامة في الولايات المتحدة ببطاقة دعوة- بعد 25 دقيقة عن طريق همام الأمين بهدف رائع.
فيديو.. منتخبنا الوطني تقدم 1-0 هندوراس ..الدقيقة 25 همام الأمين#الكأس_الذهبية#منتخبنا_في_أمريكا#قطر_في_الكأس_الذهبية pic.twitter.com/CHkdZGW8HZ
— قنوات الكاس (@alkasschannel) July 21, 2021
وأهدر أكرم عفيف فرصة إضافة الهدف الثاني لقطر بإضاعته ضربة جزاء في الدقيقة الـ41 بعدما نجح حارس هندوراس في التصدي لها.
الدقيقة 41: أكرم عفيف لاعب منتخبنا الوطني أهدر ركلة جزاء أمام #هندوراس#الكأس_الذهبية#منتخبنا_في_أمريكا#قطر_في_الكأس_الذهبية pic.twitter.com/zuRWbLZI4h
— قنوات الكاس (@alkasschannel) July 21, 2021
وبعد سلسلة من الهجمات الخطيرة نجح عبد العزيز حاتم في تأكيد الانتصار للعنابي في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
منتخبنا الوطني تقدم 2-0 #هندوراس ..عبد العزيز حاتم الدقيقة 94 ..منافسات بطولة #الكأس_الذهبية#منتخبنا_في_أمريكا#قطر_في_الكأس_الذهبية pic.twitter.com/cC3PLpgqYQ
— قنوات الكاس (@alkasschannel) July 21, 2021
وأصبح رصيد قطر -التي تستعد لاستضافة نهائيات "كأس العالم 2022"- 7 نقاط من 3 مباريات في صدارة المجموعة الرابعة بفارق نقطة واحدة عن هندوراس صاحبة المركز الثاني.
بوعلام لاعب منتخبنا الوطني: كنّا رجال داخل الملعب ونجحنا في تصدر مجموعتنا#الكأس_الذهبية#منتخبنا_في_أمريكا#قطر_في_الكأس_الذهبية pic.twitter.com/sBJw0dOqjJ
— قنوات الكاس (@alkasschannel) July 21, 2021
ويلتقي المنتخب القطري في ربع النهائي مع السلفادور التي احتلت المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف المكسيك التي تواجه هندوراس.
وفي بقية مباريات الدور ربع النهائي تلعب الولايات المتحدة ضد جامايكا، وكندا ضد كوستاريكا.