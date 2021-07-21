البث الحي
كرة قدم

ألابا يؤكد أنه لم ينضم إلى ريال مدريد لتعويض راموس ويوضح سر ارتدائه رقمه

ألابا (يسار) مع رئيس ريال مدريد بيريز يحملان القميص رقم 4 (مواقع التواصل)
ألابا (يسار) مع رئيس ريال مدريد بيريز يحملان القميص رقم 4 (مواقع التواصل)
21/7/2021

أكد المدافع ديفيد ألابا الوافد الجديد إلى فريق ريال مدريد لكرة القدم أنه لم ينضم إلى النادي الإسباني لتعويض القائد السابق سيرجيو راموس، وأوضح سر ارتدائه رقم راموس (4).

وألابا الذي يجيد اللعب في مراكز مختلفة وصل إلى مدريد في انتقال مجاني من بايرن ميونخ، وسيرتدي القميص رقم 4 الذي حمله راموس خلال 16 عاما في سانتياغو برنابيو.

وانتقل راموس (35 عاما) حديثا إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال مجانية لانتهاء عقده مع الملكي.

وأكد ألابا أنه لا يشعر بأي ضغط لخلافته راموس، وقال في المؤتمر الصحفي لتقديمه للإعلام "نعرف جميعا أن راموس قضى وقتا طويلا هنا وارتدى هذا الرقم وأصبح قائدا للفريق. ولكن في الواقع تحدثت مع النادي أمس وأبلغوني أن هذا الرقم هو المتاح فقط حاليا بالتشكيلة ولم أرغب أن أسأل لاعبين آخرين عن إمكانية تبديل الأرقام".

وأضاف "أتشرف بارتداء القميص رقم 4، وهذا مصدر فخر وحافز لي لكنني لست هنا لأقارن نفسي بلاعبين آخرين أو لأكون مكان أحد، أنا هنا لأكون ديفيد ألابا".

وتابع ألابا "فخور بارتداء قميص ريال مدريد وفخور برقم 4، هذا اليوم سيبقى في ذاكرتي، أنا سعيد ومتحمس جدا لهذه التجربة".

ووقع ألابا (29 عاما) على عقد مدته 5 سنوات مع بطل أوروبا 13 مرة بعدما قضى مسيرته بأكملها مع بايرن الذي فاز بالدوري الألماني 10 مرات بجانب لقبين بدوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا 6 مرات.

 

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

الحكم اختبأ.. شاهد- معركة بين لاعبي بوكا جونيورز الأرجنتيني والشرطة البرازيلية بعد الخروج من كوبا ليبرتادوريس

لاعبو بوكا جونيورز يعترضون على الحكم بعد إلغاء هدف لهم بداعي التسلل (غيتي)

بالفيديو.. قطر تهزم هندوراس وتتأهل لربع نهائي بطولة الكأس الذهبية

عبد العزيز حاتم (6) يحتفل بهدفه مع زملائه (رويترز)

ناديه أوقفه ووعد بمساعدة الشرطة.. القبض على لاعب في البريميرليغ بتهمة الاعتداء الجنسي

مقر نادي إيفرتون بمدينة ليفربول (غيتي)

بالفيديو- الفيفا يتبرأ من إجراء 5 تعديلات جوهرية بقانون كرة القدم.. فمن يطبقها في بطولة المستقبل بهولندا؟

تسديد ركلة التماس بالقدم يزيد فرص تسجيل الأهداف (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

توعد بتفجير السد الإثيوبي.. عمر سليمان الصندوق الأسود حيا وميتا

عمر سليمان عاش غامضا يحمل أسرار بلاده وتوفي في جو أكثر غموضا (رويترز)
logo

"الإله لا يلعب بالنرد".. من هو إله أينشتاين الذي يقصده؟

اشتهر بفيديوهاته الظريفة.. لهذا استقبل الكاظمي الشاب العراقي الذي هدد بالانتحار إذا لم يستجب بايدن لطلبه

الكاظمي (يسار) لدى استقباله الشاب علي عادل (مواقع التواصل)

هل أنت منهم؟.. الكثير من القهوة والشاي يؤذي الكلى لدى فئة معينة