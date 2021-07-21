تحدث المدافع الإسباني سيرجيو راموس عن مستقبل زميله في نادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، وظهر في مقطع مصور وهو يوجه سؤالا خاصا للمدافع المغربي أشرف حكيمي.
أكد المدافع ديفيد ألابا الوافد الجديد إلى فريق ريال مدريد لكرة القدم أنه لم ينضم إلى النادي الإسباني لتعويض القائد السابق سيرجيو راموس، وأوضح سر ارتدائه رقم راموس (4).
وألابا الذي يجيد اللعب في مراكز مختلفة وصل إلى مدريد في انتقال مجاني من بايرن ميونخ، وسيرتدي القميص رقم 4 الذي حمله راموس خلال 16 عاما في سانتياغو برنابيو.
Our new No.4️⃣!
👉 @David_Alaba#WelcomeAlaba pic.twitter.com/P6k1VpPUbq
— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 21, 2021
وانتقل راموس (35 عاما) حديثا إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال مجانية لانتهاء عقده مع الملكي.
— نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 20, 2021
وأكد ألابا أنه لا يشعر بأي ضغط لخلافته راموس، وقال في المؤتمر الصحفي لتقديمه للإعلام "نعرف جميعا أن راموس قضى وقتا طويلا هنا وارتدى هذا الرقم وأصبح قائدا للفريق. ولكن في الواقع تحدثت مع النادي أمس وأبلغوني أن هذا الرقم هو المتاح فقط حاليا بالتشكيلة ولم أرغب أن أسأل لاعبين آخرين عن إمكانية تبديل الأرقام".
Presenting your new coach and captain!
👉 @MrAncelotti
©️ @MarceloM12
🆕 @David_Alaba#WelcomeAlaba pic.twitter.com/toF6YGJ6xI
— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 21, 2021
وأضاف "أتشرف بارتداء القميص رقم 4، وهذا مصدر فخر وحافز لي لكنني لست هنا لأقارن نفسي بلاعبين آخرين أو لأكون مكان أحد، أنا هنا لأكون ديفيد ألابا".
💬 @David_Alaba's first words as a @RealMadrid player! #WelcomeAlaba pic.twitter.com/rAHQomoRxU
— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 21, 2021
وتابع ألابا "فخور بارتداء قميص ريال مدريد وفخور برقم 4، هذا اليوم سيبقى في ذاكرتي، أنا سعيد ومتحمس جدا لهذه التجربة".
ووقع ألابا (29 عاما) على عقد مدته 5 سنوات مع بطل أوروبا 13 مرة بعدما قضى مسيرته بأكملها مع بايرن الذي فاز بالدوري الألماني 10 مرات بجانب لقبين بدوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا 6 مرات.
🔴 LIVE: @David_Alaba's @RealMadrid presentation! #WelcomeAlaba | #HalaMadrid https://t.co/H5ZUEvGkwe
— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 21, 2021