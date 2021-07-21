أكد المدافع ديفيد ألابا الوافد الجديد إلى فريق ريال مدريد لكرة القدم أنه لم ينضم إلى النادي الإسباني لتعويض القائد السابق سيرجيو راموس، وأوضح سر ارتدائه رقم راموس (4).

وألابا الذي يجيد اللعب في مراكز مختلفة وصل إلى مدريد في انتقال مجاني من بايرن ميونخ، وسيرتدي القميص رقم 4 الذي حمله راموس خلال 16 عاما في سانتياغو برنابيو.

وانتقل راموس (35 عاما) حديثا إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال مجانية لانتهاء عقده مع الملكي.

وأكد ألابا أنه لا يشعر بأي ضغط لخلافته راموس، وقال في المؤتمر الصحفي لتقديمه للإعلام "نعرف جميعا أن راموس قضى وقتا طويلا هنا وارتدى هذا الرقم وأصبح قائدا للفريق. ولكن في الواقع تحدثت مع النادي أمس وأبلغوني أن هذا الرقم هو المتاح فقط حاليا بالتشكيلة ولم أرغب أن أسأل لاعبين آخرين عن إمكانية تبديل الأرقام".

وأضاف "أتشرف بارتداء القميص رقم 4، وهذا مصدر فخر وحافز لي لكنني لست هنا لأقارن نفسي بلاعبين آخرين أو لأكون مكان أحد، أنا هنا لأكون ديفيد ألابا".

وتابع ألابا "فخور بارتداء قميص ريال مدريد وفخور برقم 4، هذا اليوم سيبقى في ذاكرتي، أنا سعيد ومتحمس جدا لهذه التجربة".

ووقع ألابا (29 عاما) على عقد مدته 5 سنوات مع بطل أوروبا 13 مرة بعدما قضى مسيرته بأكملها مع بايرن الذي فاز بالدوري الألماني 10 مرات بجانب لقبين بدوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا 6 مرات.