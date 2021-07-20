نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) الأنباء التي كشفت عن نيته إحداث تغييرات جذرية في بعض قوانين اللعبة، مما سيحدث ثورة في كرة القدم، وهو ما يطرح تساؤلات عن الجهة التي تجرب هذه التعديلات بالفعل في بطولة أوروبية حاليا.

وكانت وسائل إعلام عالمية أكدت أن الفيفا يمهد لإحداث 5 تغييرات جوهرية على بعض المواد الـ17 لقانون كرة القدم، مما سيغير الشكل المعتاد للعبة، وهي كالتالي:

1- وقت المباراة

يتم تقليل الوقت من 45 دقيقة للشوط الواحد إلى 30 دقيقة، لكنها ستكون دقائق ملعوبة بحيث يتم إيقاف حساب الوقت فور خروج الكرة من الملعب أو إيقاف اللعب لاحتساب مخالفة أو أي سبب آخر.

2- رمية التماس

تنفيذ رمية التماس بالقدم بدلا من رميها باليد من خلف الرأس.

3- التمرير للنفس

يسمح لراكل الركلة الركنية أو الحرة بتمريرها لنفسه ولعبها دون أن يلمسها أي لاعب آخر كما هو الأمر حاليا.

4- الطرد المؤقت

اللاعب الذي سيحصل على بطاقة صفراء سيطرد من المباراة مؤقتا لمدة 5 دقائق.

De nieuwe regels van de Future of Football Cup zijn af en toe nog even wennen 😅 ⚒ Jong AZ – Jong Club Brugge

⏰ 11.00 uur ⚒ Jong sc Heerenveen – Jong PSV

⏰ 15.00 uur

📺 ESPN pic.twitter.com/27L9BCLE7p — ESPN NL (@ESPNnl) July 18, 2021

5- فتح التبديلات

إجراء عدد غير محدود من التبديلات خلال وقت المباراة.

الفيفا يتبرأ

وذكر فيفا في بيانه الذي نشره عبر موقعه الرسمي أمس الاثنين أنه "يريد التوضيح بشأن عدم صحة التقارير التي تناولت رغبته في إجراء تغييرات على قوانين اللعبة، وذلك من خلال كأس المستقبل للشباب المقامة في هولندا".

وأضاف "يمكننا التأكيد على أنه لا نية للقيام بأي تغيير مما تم ذكره في التقارير، هذه التغييرات لم تتم مناقشتها في فيفا أو حتى في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)".

من الفاعل؟

وكانت الصحف العالمية -ومنها صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية- قالت إن التعديلات المقترحة تتم تجربتها بالفعل في بطولة (كأس المستقبل لكرة القدم) التي تتنافس فيها فرق الشباب في أندية ألكمار وآيندهوفن الهولنديين، ولايبزيغ الألماني، وكلوب بروج البلجيكي، بل وعرضت مقاطع فيديو للتجربة في مباريات البطولة.

والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان: إذا كان الفيفا ينفي أنه أو المجلس الدولي التشريعي "إيفاب" (IFAB) المختص باعتماد أي تعديل على قوانين اللعبة وراء هذه التجارب فمن إذا يجرب تعديلات كبيرة كهذه في البطولة الأوروبية؟ وكيف يفعل ذلك دون إخطار الفيفا أو حتى الإعلان عن نفسه؟

ويعد إيفاب هو المسؤول الأول عن إجراء أي تعديلات في قانون كرة القدم، وهو المخول مع الفيفا بتجربة أي تعديلات أو على الأقل عرضها عليه قبل تطبيقها، وقد تتعرض أي جهة تخالف ذلك لعقوبات من الفيفا.

مدى فائدة التعديلات

والحقيقة أن بعض التعديلات المزعومة ستفيد كرة القدم بالفعل وتزيد اللعب الهجومي ونسبة الأهداف وبالتالي ستضاعف متعة كرة القدم، كما أنها تتماشى مع أهداف التعديلات المتوالية التي أجراها الفيفا بالتنسيق مع إيفاب في السنوات الأخيرة.

وعلى سبيل المثال سينقل تنفيذ رمية التماس بالقدم -بعد أن تصبح ركلة التماس- الكرة إلى الثلث الهجومي بشكل أسرع وأكبر وستصبح خطيرة مثل بعض الركلات الحرة أو الركنية، حيث سترفع نسبة تسجيل الأهداف منها عن رمية التماس بشكل كبير جدا، خاصة بضربات الرأس.