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كرة قدم

القبض على لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بتهمة الاعتداء الجنسي

مقر نادي إيفرتون بمدينة ليفربول (غيتي)
مقر نادي إيفرتون بمدينة ليفربول (غيتي)
20/7/2021-|آخر تحديث: 20/7/202102:56 PM (مكة المكرمة)

ألقت الشرطة القبض على لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد شكوك بالاعتداء الجنسي على أطفال، في أحدث فضيحة تضرب الكرة الإنجليزية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن اللاعب -دون ذكر اسمه أو ناديه- تم القبض عليه يوم الجمعة الماضي، واستجوابه من الشرطة، قبل أن يطلق سراحه بكفالة.

وذكرت شرطة مانشستر الكبرى في بيان لها: "ألقى الضباط القبض على رجل يوم الجمعة الماضي 16 يوليو/تموز، وذلك بعد شكوك حول اعتدائه جنسيا على أطفال، وقد تم الإفراج عنه بكفالة مع تواصل التحقيقات".

وتعرّض اللاعب المتهم في تلك القضية للإيقاف من قبل ناديه حتى نهاية التحقيقات، وأوضح النادي أنه سيساعد في التحقيقات.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن الفريق المسؤول عن الحوادث الكبرى في شرطة مانشستر يقود عملية التحقيق، وأضافت أنه لم يكن هناك أي مؤشر على وجود نشاط في منزل اللاعب بعد عودته من مركز الشرطة ليلة الجمعة.

إيفرتون يوقف لاعبا

ورغم عدم إعلان الشرطة عن اسم اللاعب أو ناديه، فقد قال نادي إيفرتون المنافس بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنه أوقف لاعبا بالفريق الأول -لم يحدد اسمه لحين انتهاء تحقيق للشرطة معه- دون توضيح المزيد من التفاصيل عن القضية، وهو ما يشير إلى أنه اللاعب المتهم بالاعتداءات الجنسية.

وأضاف إيفرتون في بيان عبر موقعه على الإنترنت "سيواصل النادي دعم السلطات في كل الاستجوابات، ولن يصدر المزيد من البيانات في الوقت الحالي".

ويستعد إيفرتون الذي عيّن رفائيل بنيتز مدربا جديدا الشهر الماضي، للموسم الجديد بعد احتلال المركز العاشر في الموسم الماضي.

وسيواجه ساوثامبتون في غوديسون بارك يوم 14 أغسطس/آب.

المصدر : وكالات

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