أصبح مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ناديه يوفنتوس الإيطالي مثار اهتمام الصحافة المحلية بل والأوروبية، وذكر أحد التقارير الإيطالية أن النادي مستعد للاستغناء عن هداف العالم بثمن بخس.

وانتقل رونالدو من ريال منذ 3 سنوات مقابل ثمن كان وقتها بخسا أيضا حيث كان في أوج مجده الكروي ومتوجا بدوري أبطال أوروبا (105 ملايين يورو) وينتهي عقده مع النادي العام القادم، ويصل راتبه السنوي إلى 31 مليونا.

