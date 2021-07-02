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واقعة نادرة.. أب يواجه ابنه في مباراة رسمية لكرة القدم

المجذوب مع ابنه أواب (مواقع التواصل)
المجذوب مع ابنه أواب (مواقع التواصل)
2/7/2021

شهدت إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بمدينة عطبرة شمالي السودان واقعة رياضية نادرة في عالم الرياضة، حيث تنافس أب مع ابنه في مباراة رسمية.

ففي مباراة بين فريقي التحرير والهدف، تقلَّد شارة القيادة بفريق "التحرير" أسطورة كرة القدم بعطبرة عثمان مجذوب، بينما تقلد ابنه أواب شارة القيادة لفريق "الهدف" المنافس.

الوالد ونجله أيضا يلعبان في المركز نفسه بالملعب (صانع الألعاب) في وسط الملعب.

ووفق وسائل إعلام سودانية فإن اللاعب أواب ليس قائد فريق الهدف، لكن الجهاز الفني للفريق منحه شارة القيادة تكريما لوالده المعروف في الوسط الكروي بالسودان، وحتى يمنح اللاعب الصاعد حافزا معنويا في المباراة.

وأعرب أواب عن سعادته بمواجهته لوالده، مشيرا إلى أنهما صنعا الحدث بمدينة عطبرة، وكشف أن والده تحدث معه في المنزل وتوعده بالهزيمة قبل المباراة.

وأضاف "بعد نهاية اللقاء تقدمت بالتهاني والتبريكات للفريق المنافس (الفائز)، وخاصة والدي مجذوب".

 

المصدر : وكالة سند

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