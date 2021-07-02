شهدت إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بمدينة عطبرة شمالي السودان واقعة رياضية نادرة في عالم الرياضة، حيث تنافس أب مع ابنه في مباراة رسمية.

ففي مباراة بين فريقي التحرير والهدف، تقلَّد شارة القيادة بفريق "التحرير" أسطورة كرة القدم بعطبرة عثمان مجذوب، بينما تقلد ابنه أواب شارة القيادة لفريق "الهدف" المنافس.

الوالد ونجله أيضا يلعبان في المركز نفسه بالملعب (صانع الألعاب) في وسط الملعب.

ووفق وسائل إعلام سودانية فإن اللاعب أواب ليس قائد فريق الهدف، لكن الجهاز الفني للفريق منحه شارة القيادة تكريما لوالده المعروف في الوسط الكروي بالسودان، وحتى يمنح اللاعب الصاعد حافزا معنويا في المباراة.

#السودان | حالة نادرة في دوري الدرجة اﻷولى بعطبره خلال مباراة التحرير والهدف … مقابلة بين اﻷب واﻹبن .. حيث قائد التحرير مجذوب واجه ابنه أواب الذي يتقلد شارة قيادة الهدف في مباراة رسميه.#السودان_الرياضي pic.twitter.com/jy3WqEEcLH — SDN SPORT – السودان الرياضي (@SDN_SPORT) June 30, 2021

وأعرب أواب عن سعادته بمواجهته لوالده، مشيرا إلى أنهما صنعا الحدث بمدينة عطبرة، وكشف أن والده تحدث معه في المنزل وتوعده بالهزيمة قبل المباراة.

وأضاف "بعد نهاية اللقاء تقدمت بالتهاني والتبريكات للفريق المنافس (الفائز)، وخاصة والدي مجذوب".