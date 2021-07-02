حمل مقال في صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية عنوانا صادما عن الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم القادم 2021-2022، لكنه قد يصبح قريبا إلى الواقع إذا رحل ميسي عن برشلونة.

وتحت عنوان "إذا لم يكن مبابي في ريال مدريد وميسي في برشلونة فمن سيدفع ثمن تذكرة الدوري الإسباني؟"، واستعرض الكاتب راؤول فاريلا وجهة نظره بأنه مع احتمال رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة ومغادرة سيرجيو راموس الليغا، وعدم تأكيد صفقات من العيار الثقيل مثل كيليان مبابي فإن المسابقة ستفقد بريقها، بل وجمهورها أيضا.

وبعد 3 سنوات من رحيل الهداف التاريخي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد متجها إلى الدوري الإيطالي بقميص يوفنتوس يقول الكاتب إن راموس يرحل هو الآخر لعدم تجديد تعاقده مع الملكي أيضا، كما أن وضع ميسي ربما يكون أكثر إحباطا، فبعد إعلان برشلونة تأخير تجديد التعاقد مع قائده بسبب إجراءات الرقابة المالية من رابطة الدوري الإسباني والامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف فإن استمرار النجم الأرجنتيني في برشلونة الآن أصبح بعيدا.

وأضاف فاريلا أن المدفوعات المؤجلة والضرائب والسكن أصبحت تحاصر التجديد لأفضل لاعب على الإطلاق، مشيرا إلى أمله أن يجد خوان لابورتا رئيس برشلونة وخافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني حلا لهذه القضية.

واختتم الكاتب مقاله بسؤال: في ظل انتظار صفقة مبابي (غير المؤكدة مع ريال مدريد) ومنع المشاكل المالية تجديد عقد ميسي فمن سيدفع تذكرة (مباريات الليغا) يوم الأحد؟