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تشافي يكشف علاقة ريال مدريد بالهجوم على المنتخب الإسباني

تشافي (يمين) مع ميسي بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا في 2015 (غيتي)
تشافي (يمين) مع ميسي بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا في 2015 (غيتي)
2/7/2021-|آخر تحديث: 2/7/202107:51 PM (مكة المكرمة)

أكد نجم برشلونة السابق تشافي هيرنانديز أن عدم ضم المدرب لويس إنريكي أي لاعب من ريال مدريد إلى تشكيلة المنتخب الإسباني المشارك حاليا في بطولة يورو 2020 لكرة القدم، كان السبب المباشر للانتقادات اللاذعة التي تلقاها فريقه.

وتطرق تشافي -الذي يدرب فريق السد، بطل دوري نجوم قطر- للحديث عن انتهاء عقد قائد البلوغرانا ليونيل ميسي أول أمس الأربعاء من دون توقيع على عقد جديد، قائلا "أشعر أن ليونيل ميسي سعيد في برشلونة، فكل شيء يشير إلى تجديد عقده، وأعتقد أنه يستحق ذلك؛ برشلونة يحتاج ليو، وليو يحتاج برشلونة، وفي غضون أيام قليلة سيحدث ذلك".

وأشاد تشافي بلاعب خط وسط برشلونة الصاعد بيدري (18 عاما) بعد تألقه مع الفريق وفي بطولة أوروبا، وقال عنه "لقد فاجأني، قبل كل شيء بسبب عمره، إنه يظهر أنه فئة منفصلة، فهو لاعب ذكي، ولديه الكثير من الصفات والرؤية. إنه موهبة ويجب أن يُعتنى به".

ومضى تشافي في حديثه، بأنه لم يتفاجأ من الانتقادات التي تلقاها المنتخب الإسباني طوال بطولة يورو 2020، وقال "يبدو لي أن ما يحدث طبيعيا، لأن البيئة في إسبانيا حرجة للغاية وهناك القليل من الارتباط بين الصحافة والفريق. وسيكون الأمر أكثر صعوبة إذا لم يضم المدرب لاعبين من ريال مدريد. تلك الانتقادات، ستأتي وعليك أن تعرف كيف تتقبلها".

المصدر : ماركا

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