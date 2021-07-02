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بلجيكا تواجه إيطاليا وسويسرا تصطدم بإسبانيا في ربع نهائي بطولة أوروبا

يورو 2020 شهدت مفاجآت عديدة.. فهل تشهد بطلا جديدا؟ (غيتي)
يورو 2020 شهدت مفاجآت عديدة.. فهل تشهد بطلا جديدا؟ (غيتي)
2/7/2021

تتواصل منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بانطلاق مباريات الدور ربع النهائي، اليوم الجمعة، حيث يلتقي المنتخب البلجيكي، المصنف الأول على العالم، نظيره الإيطالي، ويصطدم المنتخب السويسري بنظيره الإسباني.

وحقق كل من المنتخبين البلجيكي والإيطالي الفوز في جميع مبارياته الأربع السابقة بالبطولة، وينتظر أن تشهد مباراة اليوم على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية، صراعا شرسا على انتزاع بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

وتحوم الشكوك شيئا ما بشأن مشاركة النجمين إيدين هازارد وكيفن دي بروين، لاعبي خط وسط المنتخب البلجيكي، بسبب إصابات خفيفة.

وتفتتح منافسات ربع النهائي اليوم بمدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث يلتقي المنتخب الإسباني نظيره السويسري الذي فجّر مفاجأة بالإطاحة بالمنتخب الفرنسي من ثمن النهائي.

وقدم المنتخب الإسباني انطلاقة بطيئة في البطولة وسقط في فخ التعادل في أول مباراتين له بدور المجموعات، لكنه حقق انتصارا ساحقا في المباراة الثالثة أمام نظيره السلوفاكي 5-صفر ثم تغلب على المنتخب الكرواتي 5-3، في مباراة استمرت لوقت إضافي في الدور ثمن النهائي.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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