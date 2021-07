تتواصل منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بانطلاق مباريات الدور ربع النهائي، اليوم الجمعة، حيث يلتقي المنتخب البلجيكي، المصنف الأول على العالم، نظيره الإيطالي، ويصطدم المنتخب السويسري بنظيره الإسباني.

وحقق كل من المنتخبين البلجيكي والإيطالي الفوز في جميع مبارياته الأربع السابقة بالبطولة، وينتظر أن تشهد مباراة اليوم على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية، صراعا شرسا على انتزاع بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

Who'll come out on top tonight? 🤔 #EURO2020 pic.twitter.com/iOXHpyUCva

🇮🇹 Giaccherini & Pelle scored when Italy beat Belgium 2-0 at EURO 2016! 👊

وتحوم الشكوك شيئا ما بشأن مشاركة النجمين إيدين هازارد وكيفن دي بروين، لاعبي خط وسط المنتخب البلجيكي، بسبب إصابات خفيفة.

🇨🇭🆚🇪🇸 Switzerland's first ever EURO quarter-final pits them against three-time winners Spain

🇧🇪🆚🇮🇹 Belgium & Italy reached the quarter-finals at EURO 2016#EUROfixtures | @bookingcom | #EURO2020 pic.twitter.com/AjdC50rA5D

