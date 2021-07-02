تتواصل منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بانطلاق مباريات الدور ربع النهائي، اليوم الجمعة، حيث يلتقي المنتخب البلجيكي، المصنف الأول على العالم، نظيره الإيطالي، ويصطدم المنتخب السويسري بنظيره الإسباني.

وحقق كل من المنتخبين البلجيكي والإيطالي الفوز في جميع مبارياته الأربع السابقة بالبطولة، وينتظر أن تشهد مباراة اليوم على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية، صراعا شرسا على انتزاع بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

🇮🇹 Giaccherini & Pelle scored when Italy beat Belgium 2-0 at EURO 2016! 👊 Who'll come out on top tonight? 🤔#EURO2020 pic.twitter.com/iOXHpyUCva — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021

وتحوم الشكوك شيئا ما بشأن مشاركة النجمين إيدين هازارد وكيفن دي بروين، لاعبي خط وسط المنتخب البلجيكي، بسبب إصابات خفيفة.

🇨🇭🆚🇪🇸 Switzerland's first ever EURO quarter-final pits them against three-time winners Spain 🇧🇪🆚🇮🇹 Belgium & Italy reached the quarter-finals at EURO 2016#EUROfixtures | @bookingcom | #EURO2020 pic.twitter.com/AjdC50rA5D — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021

وتفتتح منافسات ربع النهائي اليوم بمدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث يلتقي المنتخب الإسباني نظيره السويسري الذي فجّر مفاجأة بالإطاحة بالمنتخب الفرنسي من ثمن النهائي.

وقدم المنتخب الإسباني انطلاقة بطيئة في البطولة وسقط في فخ التعادل في أول مباراتين له بدور المجموعات، لكنه حقق انتصارا ساحقا في المباراة الثالثة أمام نظيره السلوفاكي 5-صفر ثم تغلب على المنتخب الكرواتي 5-3، في مباراة استمرت لوقت إضافي في الدور ثمن النهائي.