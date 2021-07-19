في الوقت الذي يحيط فيه الغموض بمستقبل كريستيانو رونالدو مع فريقه يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، زاد النجم البرتغالي الأمر غموضا بمنشور على مواقع التواصل، لكن سرعان ما فسرت صحيفة فرنسية هذا الغموض.

وشارك رونالدو -أمس الأحد- جمهوره الغفير رسالة مشفرة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام الذي يحظى بمتابعة قياسية تفوق 300 مليون متابع، حيث نشر صورة له إلى جوار إحدى سياراته الفارهة وعلق قائلا "يوم القرار".

والطريف أن هذا المنشور الغامض حصد خلال ساعات أكثر من 10 ملايين إعجاب.

وعلقت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية على منشور رونالدو قائلة إن هذا القرار يبقى لغزا.

وأضافت أن مستقبل رونالدو لم يحسم بعد مع يوفنتوس، في ظل وجود عدة سيناريوهات، منها ما يتردد عن استعداده تمديد عقده مع الفريق إلى ما بعد 2022، وهو موعد نهاية عقده الحالي، والتوقيع على عقد تمديد حتى 2023 مع خفض محتمل للأجر على غرار العقد الجديد المزمع لبرشلونة مع ليونيل ميسي، والذي سيشهد تخفيضا بنسبة 50%.

وهناك أيضا تقارير تربط رونالدو -هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي برصيد 29 هدفًا- بالعودة إلى ناديه الأسبق مانشستر يونايتد، أو الانتقال إلى فريق باريس سان جيرمان، وحتى سبورتنغ لشبونة -استجابة لرغبة والدته- هذا الصيف.

تفسير اللغز

وسرعان ما فسرت صحفية "ليكيب" الفرنسية لغز منشور رونالدو -الفائز بلقب هداف بطولة أوروبا (يورو 2020) مؤخرا- بتقرير كشقت فيه أن يوفنتوس يخطط لعقد صفقة تبادل مع باريس سان جيرمان بحيث يضم رونالدو، مقابل ارتداء الأرجنتيني ماورو إيكاردي قميص اليوفي.