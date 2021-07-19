البث الحي
كرة قدم

وزراء يطالبون بالإشراف على تحقيق الاتحاد الإنجليزي في شغب ملعب ويمبلي

بعض الجماهير اخترقت الحواجز الأمنية في نهائي يورو 2020 (رويترز)
بعض الجماهير اخترقت الحواجز الأمنية في نهائي يورو 2020 (رويترز)
19/7/2021

ذكرت صحيفة تايمز أن وزراء بريطانيين طالبوا بإشراف مستقل على تحقيق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في شعب المشجعين في ملعب ويمبلي بعد وقوع أحداث في نهائي بطولة أوروبا (يورو 2020) بين إيطاليا وإنجلترا.

وشهدت المباراة النهائية -التي حسمتها إيطاليا بركلات الترجيح لتتوج باللقب على ملعب منافسها- بعض الاشتباكات بين المشجعين والمسؤولين داخل وحول الملعب.

وكانت الشرطة قد حثت المشجعين على عدم التوجه إلى ويمبلي دون امتلاك تذاكر، لكن بعض الجماهير اخترقت الحواجز الأمنية ودخلت نحو المنطقة المحيطة بالملعب قبل انطلاق المباراة في 11 يوليو/تموز الجاري.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي بعد ذلك أنه سيراجع الانتهاكات الأمنية وشغب المشجعين.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

مورينيو وكين ينتقدان اختيار ساكا لتنفيذ ركلة الترجيح الحاسمة لمنتخب إنجلترا وغريليش يرد

لاقت اختيارات اللاعبين الثلاثة -الذين أهدروا ركلات الترجيح للمنتخب الإنجليزي أمام نظيره الإيطالي في يورو 2020- انتقادات واسعة من مدربين ومحللين، وخاصة بسبب بوكايو ساكا الذي أهدر الركلة الحاسمة.

12/7/2021

جونسون يهدد شركات التواصل الاجتماعي بغرامات والعنصريين بالحظر لمواجهة الإساءات ضد لاعبي كرة القدم

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيتم تغريم شركات التواصل الاجتماعي بما يعادل 10% من إيراداتها العالمية إذا لم تنزع الكراهية من منصاتها، وذلك ضمن تشريع يهدف إلى التصدي للإساءات العنصرية.

14/7/2021
المزيد من كرة قدم

ماركا تدعو لنسيان جورجينيو.. هل فوز ميسي بكوبا أميركا يضمن له الكرة الذهبية؟

ميسي صاحب الرقم القياسي للفوز بالكرة الذهبية (رويترز)

السعودية حاضرة.. اليابان وكوريا الجنوبية يقودان الحلم الآسيوي بذهبية كرة القدم في أولمبياد طوكيو

المنتخب الياباني حقق نتائج إيجابية في مبارياته الودية آخرها تعادله 1-1 مع نظيره الإسباني (غيتي)

“يوم القرار”.. رونالدو يكتب رسالة غامضة حول مستقبله مع يوفنتوس وصحيفة فرنسية تكشف عن فريقه الجديد

القميص الذي من المؤكد حتى الآن أن رونالدو سيرتديه هو قميص منتخب بلاده البرتغال (رويترز)

تدخل أنهى مشوار والد هالاند ولاعب خضع لـ 26 عملية جراحية.. تعرف على أخطر الإصابات في تاريخ كرة القدم

العديد من اللاعبين أنهوا مشوارهم مبكرا بسبب كابوس الإصابات (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد.. شاب عراقي يهدد بالانتحار إذا لم يستجب بايدن لطلبه والخارجية الأميركية ترد عليه برسالة عاجلة

علي عادل يحظى بشعبية كبيرة في العراق وتلقى فيديوهاته رواجا كبيرا (مواقع التواصل)

نجاح أم فشل.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة وخبراء مصريون يؤكدون فشله

خبراء مصريون يرون أن إثيوبيا لم تتمكن من حجز كمية المياه التي كانت مقررة في الملء الثاني لسد النهضة (الفرنسية)

بعد كم ساعة من الذبح ينصح بتناول لحم الأضحية؟

على وقع الأغاني الوطنية.. إثيوبيا تعلن اكتمال التعبئة الثانية لسد النهضة والسودان يتخذ إجراءات ويشكو غياب المعلومات