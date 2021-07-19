ذكرت صحيفة تايمز أن وزراء بريطانيين طالبوا بإشراف مستقل على تحقيق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في شعب المشجعين في ملعب ويمبلي بعد وقوع أحداث في نهائي بطولة أوروبا (يورو 2020) بين إيطاليا وإنجلترا.

وشهدت المباراة النهائية -التي حسمتها إيطاليا بركلات الترجيح لتتوج باللقب على ملعب منافسها- بعض الاشتباكات بين المشجعين والمسؤولين داخل وحول الملعب.

وكانت الشرطة قد حثت المشجعين على عدم التوجه إلى ويمبلي دون امتلاك تذاكر، لكن بعض الجماهير اخترقت الحواجز الأمنية ودخلت نحو المنطقة المحيطة بالملعب قبل انطلاق المباراة في 11 يوليو/تموز الجاري.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي بعد ذلك أنه سيراجع الانتهاكات الأمنية وشغب المشجعين.