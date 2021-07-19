تتميز كرة القدم بلمحات جمالية يطرب لها عشاقها وتزيدهم تعلقا بها وبنجومها، لكن المتعة قد تتحوّل أحيانا إلى مأساة بسبب الإصابات الخطيرة التي لا تخلو منها مباريات الرياضة الشعبية الأولى في العالم.

يذكر تقرير، نشرته مجلة "ميخور كون سالود" (mejorconsalud) الإسبانية، أن الحماس الزائد في بعض مباريات كرة القدم يرفع درجة الإثارة إلى مستويات عالية تؤدي أحيانا إلى عواقب وخيمة، وأبرزها الإصابات التي قد يكون بعضها في منتهى الخطورة.

ويغيب اللاعبون في بعض الحالات 6 أشهر أو أكثر بسبب الإصابات المختلفة، وبعضهم قد ينتهي مشواره في سن مبكرة بسبب لحظة مؤلمة تقشعر لها الأبدان.

ويستعرض هذا التقرير بعضا من تلك الإصابات الخطيرة التي بقيت عالقة في أذهان عشاق الساحرة المستديرة.

إدواردو دا سيلفا

رغم مرور سنوات عديدة، ما تزال صور إصابة البرازيلي إدواردو دا سيلفا تثير الاشمئزاز. كان مهاجم أرسنال السابق ضحية تدخل عنيف جدا من المدافع مارتن تايلور في مباراة بالدوري الإنجليزي ضد برمنغهام موسم 2007-2008، وهو ما تسبب في كسر عظم شظية ساقه اليسرى.

أجبرت الإصابة دا سيلفا على الغياب عن الملاعب 10 أشهر. وقال حينها "كانت الإصابة سيئة للغاية لدرجة أنني أوشكت أن أفقد ساقي". وقد استمرت مسيرته لاحقا مع أندية شاختار دونيتسك وفلامينغو وأتلتيكو باراننسي وليخيا دي فارسوفيا.

جبريل سيسي

خلال سنتين، تعرض الفرنسي جبريل سيسي لإصابتين مروّعتين. حدثت الأولى عام 2004، في مباراة جمعت ليفربول وبلاكبيرن روفرز، حيث تسبب تدخل قوي من جاي ماكيفيلي بكسر في قصبة ساقه اليسرى.

عام 2006، تعرض اللاعب في مباراة ضد منتخب الصين لإصابة خطيرة أخرى، إثر تدخل من المنافس جينغ جي، هي كسر في الساق وكسر في الشظية.

رغم ذلك، رفض سيسي الاستسلام وواصل تسجيل الأهداف في مارسيليا وسندرلاند وباناثينايكوس ولاتسيو وكوينز بارك رينجرز وكراسنودار وباستيا، وغيرها من الأندية.

آلف إينغ هالاند

تعرض هذا النجم، وهو والد إرلينغ هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الحالي، لإصابة خطيرة بعد تدخل من الإيرلندي روي كين في مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد خلال موسم 2000-2001. واعترف كين لاحقا بأنه تعمّد إيذاء هالاند الذي أُصيب بتمزق في أربطة الركبة اليسرى.

لسوء الحظ، فشل اللاعب النرويجي في التعافي بعد 4 عمليات جراحية، وانتهى به الأمر إلى الاعتزال في سن 31.

مانويل بابلو غارسيا

شهد الدوري الإسباني موسم 2001-2002 إحدى أخطر الإصابات في الملاعب، وكان ضحيتها غارسيا الظهير الأيمن الذي قضى مشواره كاملا في الدفاع عن ألوان ديبورتيفو لاكورونيا. وحدثت الإصابة في مباراة ضد سيلتا فيغو، وقد تعرض اللاعب لكسر مضاعف في الساق وعظم الشظية.

مايكل كرون ديلي

تعرض الدانماركي مايكل كرون ديلي لاعب إشبيلية لكسر وتمزق في صابونة الركبة اليسرى خلال مباراة ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي عام 2016 أمام شاختار دونيتسك. وبعد خضوعه لعملية جراحية، عاد للملاعب بعد 9 أشهر، لكنه لم يعد أبدا ذلك اللاعب الحاسم في خط الوسط. وكانت تجربته الأخيرة في ديبورتيفو لا كورونيا، ومنها قرر إنهاء مسيرته الاحترافية عام 2019.

بيتر تشيك

عندما كان يلعب في صفوف تشلسي، تعرض هذا الحارس الدولي التشيكي السابق لإصابة خطيرة في الرأس إثر اصطدامه مع ستيفن هانت لاعب ريدينغ داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من إحدى مباريات الدوري الإنجليزي موسم 2006-2007 مما أدى إلى تعرضه لكسر في الجمجمة.

ديفيد بوست

عام 1996، مرّ الإنجليزي ديفيد بوست بأسوأ لحظاته في الملاعب، حين اصطدم لاعب كوفنتري سيتي السابق بدينيس إيروين وبريان ماكلير. وكانت العواقب رهيبة، حيث تسبب الاصطدام في كسر مزدوج على مستوى قصبة الساق وشظية الساق اليمنى. وزادت حالته تعقيدا بسبب عدوى المكورات العنقودية، وقد استوجبت حالته حوالي 26 عملية جراحية.

إصابات خطيرة أخرى

رغم أن كثيرا من اللاعبين الذين تعرضوا لأخطر الإصابات في المستطيل الأخضر تمكنوا من مواصلة اللعب، إلا أن العواقب النفسية استمرت فترة طويلة بعد تعافيهم. وفيما يلي، بعض أبرز النجوم الذين اضطروا لترك الملاعب بسبب الإصابات:

ماركو فان باستن

جوست فونتين

أولي هونيس

فرناندو ريدوندو

سيباستيان دايسلر