بسبب أغنية "بيلا تشاو".. هيساي يثير أزمة مع جماهير لاتسيو الإيطالي

دافع نادي لاتسيو الإيطالي عن لاعبه الجديد السيد هيساي بعد غناء "بيلا تشاو" نشيد التيار اليساري حلال حفل تقديمه أمس الأحد.

وتحولت هذه الأغنية إلى نشيد لحركة المقاومة الإيطالية التي عارضت احتلال القوات الألمانية النازية لإيطاليا، ثم قاومت إيطاليا الفاشية خلال الحرب العالمية الثانية وأصبحت مرادفا لحركات المقاومة في جميع أنحاء العالم.

وانتشرت هذه الأغنية بشكل بارز بعد إنتاج منصة البث الرقمي نتفليكس مسلسل "لا كاسا دي بابيل" (بيت المال) الإسباني.

وأغضب هيساي قلة من جماهير لاتسيو المتعصبة، خاصة رابطة المشجعين المرتبطة باليمين المتطرف الذي له تاريخ طويل من السلوك العنصري.

وقالت تقارير إعلامية محلية إن مجموعة من الجماهير حاولت مواجهة هيساي (27 عاما) خلال المعسكر التدريبي للفريق أمس الأحد.

وقال لاتسيو في بيان "مهمة النادي حماية لاعبه وإبعاده عن المواقف التي يتم فيها استغلاله لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية. يجب أن يستمر المعسكر التدريبي في أجواء من الهدوء التي تمتعنا بها حتى اليوم".

وانضم الدولي الألباني إلى نادي العاصمة روما قادما من نابولي في صفقة مجانية لينضم إلى مدربه السابق ماوريتسيو ساري الذي تولى تدريب لاتسيو الشهر الماضي خلفا لسيموني إنزاغي.