القاهرة – ليلة مثيرة عاشتها جماهير الأهلي والزمالك في مصر، عقب فوز النادي الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي.

الإثارة لم يكن مصدرها فقط الفوز الأحمر، ولكن سجال على وسائل التواصل الاجتماعي بين الناديين انتهى بسحب المجلس المؤقت لإدارة نادي الزمالك للتهنئة المقدمة منه للأهلى، واعتبارها كأن لم تكن، واعتذار أهلاوي عما بدر من إحدى صفحات النادي الأحمر الرسمية.

تهنئة بيضاء

البداية كانت بإصدار مجلس إدارة الزمالك تهنئة للنادي الأهلي باللقب الأفريقي العاشر، في بادرة منه لتلطيف الأجواء، وتخفيف التوتر بين جماهير الناديين، ونشر الروح الرياضية ونبذ التعصب.

وقال بيان الزمالك "قدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والجهاز الفني، واللاعبين بعد فوز النادي الأهلي على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي بطولة دوري الأبطال الأفريقي التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب والحصول على كأس البطولة في النسخة التي تحمل رقم 57 في تاريخ البطولة".

تهنئة الزمالك للأهلي بعد التتويج باللقب الإفريقي🏆 pic.twitter.com/kxMJDglgOI — Yallakora (@Yallakoranow) July 17, 2021

سخرية حمراء وتنمر

الصفحة الرسمية لقناة الأهلي قامت بمشاركة تهنئة النادي الزمالك والتعليق عليها "ننتظركم في البطولة القادمة من أجل إعادة لقاء العام الماضي" وهو ما اعتبره الزمالك سخرية من البيان.

كما وجهت بعض جماهير الأهلي هتافات وصفتها صحف محلية بالعنصرية ضد قائد الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" مما زاد من غضب إدارة والجماهير البيضاء.

رد قناة الأهلي على تهنئة الزمالك بلقب دوري الأبطال ✍🏻 pic.twitter.com/ZPl9aiORPn — كورة بالعربي ⚽ (@korabelarabi) July 17, 2021

جماهير #الأهلي تغلق كوبري الجلاء.. وهتافات عنصرية ضد #شيكابالا عقب التتويج بالعاشرة pic.twitter.com/18a6X85o1y — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) July 17, 2021

الزمالك يسحب التهنئة

في رد فعل سريع، قرر مجلس إدارة الزمالك سحب تهنئته للنادي الأهلي، واعتبارها كأن لم تكن، اعتراضاً على عدم مهنية صفحات الأهلي الرسمية في تناول خبر التهنئة، حسب بيان أصدره النادي الأبيض فجر اليوم.

وأضاف بيان الزمالك "كان القصد منها البدء بنبذ التعصب بين الجماهير، ولكنها للأسف قوبلت من الطرف الآخر بالسخرية والتهكم على صفحاته الرسمية، ثم تبعتها جماهيرهم على نفس النهج في تطاول واضح على الزمالك وعلى شيكابالا قائد فريق كرة القدم".

عدد من جماهير الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي هاجم مجلس إدارة النادي بسبب توجيه تهنئة لمنافسه الرئيسي على البطولات، ووصل الأمر أن طالب بعضهم برحيل مجلس الإدارة بسبب هذه التهنئة.

حسين لبيب

حضرتك ارسلت برقيه تهنئه للخطيب

مش هنقف عند الموضوع ده ولكن

– عملت ايه فى مباراة اسوان ؟ اصدرت بيان ها وبعدين ؟

– عملت ايه امام تجاوز دكتور مُهزأ تهكم علي الزمالك وجماهيره ؟

زي ما حضرتك بتهتم بالشياكة و الاتيكيت عاوزين حضرتك تهتم بمصالح الزمالك والدفاع عنه — داليا(dalia)🙅 (@dalia_dalia1212) July 18, 2021

استفدت ايه يا كابتن حسين لبيب لما هنأت النادي ده سخروا منك علي قناتهم و ردوا عليك بقلة ادب و استفزاز رغم ردهم المؤدب علي كل الاندية. مبسوط انت دلوقتي لما شكلنا بقي زفت وسط الاندية اللي هنيتهم. خسارة و الله…. — Cairo – كايرو 🇦🇹🏹🏀🏆🥇 (@cairo96500025) July 18, 2021

الحاج حسين لبيب فاكر نفسه عمده وبتاع مجالس عرفيه تهنئه يمين وتهنئه شمال انت محترمتش النادى ولا جماهيره انت متمثلناش تمثل نفسك نزل تهنئه ع صفحتك الشخصية مش الموقع الرسمى للنادى اوع تفتكر انك بتعمل حاجه الكل عارف ان هانى برزى وعمرو ادهم هما لى شغالين كل ملفات استقيل واحترم نفسك — Ashraf El Hatipy 🇦🇹 (@AHatipy) July 17, 2021

حسين لبيب لا يمثلنا ولا يشرفنا تواجده في النادي مش شاطر إلا في الكلام وبس ومحدش بيشتغل إلا شخص واحد عارفينه كويس من هنا لحد ما هو ومجلسه يمشوا من النادي غير مأسوفين عليهم محدش هيشوف كلمة عنهم وهيتهاجم في كل مرة يغلط فيها حسين لبيب لو عندك كرامة احترم سنك واستقيل من النادي — المختلط 1911 (@MokhtalatOff) July 17, 2021

اعتذار أهلاوي

قناة الأهلي أصدرت بيانا اعتذرت فيه لمجلس إدارة نادى الزمالك "الذي قدم بكل حب واحترام التهنئة بفوز الأهلي بلقبه الأفريقي العاشر" وتحدثت عن قيام أحد العاملين بقطاع التواصل الاجتماعي بكتابة تعليق لا يليق، وأعلن البيان إيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق تمهيدا لفصله.

كما أكد عضو مجلس إدارة الأهلي، طارق قنديل، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" صباح اليوم، أن ما حدث من حساب قناة الأهلي في التعامل مع تهنئة الزمالك تصرف فردي، وتم إيقاف مرتكب هذا الفعل تمهيدا لفصله عن العمل.

🔴 بيان هام pic.twitter.com/EVBGSinUkt — Al Ahly TV 🏆 قناة ملك قارة افريقيا (@AlAhlyTV) July 18, 2021

🗣️ طارق قنديل في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت: 💬 ما حدث من حساب قناة الأهلي في التعامل مع تهنئة الزمالك تصرف فردي، وتم إيقاف مرتكبها تمهيدا لفصله عن العمل pic.twitter.com/73XVucllBq — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 18, 2021

وتوج الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا بكرة القدم بفوزه على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في النهائي الذي جمعهما، أمس السبت، على ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء المغربية.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ونجح الأهلي في استغلال حصول الجنوب أفريقي هابي ماشياني على بطاقة حمراء، واستفاد من النقص العددي لمنافسه بأفضل طريقة بتسجيله 3 أهداف عن طريق محمد شريف ومحمد مجدي "أفشة" وعمر السولية في الدقائق 53 و64 و74 على الترتيب.