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قفزة بالقيمة السوقية لنجوم كوبا أميركا والمنتخب الأرجنتيني المتوج باللقب

ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني يرفع كاس كوبا أميركا (رويترز)
ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني يرفع كاس كوبا أميركا (رويترز)
17/7/2021

زادت القيمة السوقية لعدد من اللاعبين الذين تألقوا مع منتخبات بلادهم في بطولة كوبا أميركا، وخاصة لاعبي المنتخب الأرجنتيني الذي توج بلقب البطولة بقيادة ليونيل ميسي.

وكشف موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) -المتخصص في اقتصاد كرة القدم والقيمة السوقية للاعبين والفرق- حدوث زيادة وقفزات في قيمة بعض لاعبي أميركا الجنوبية بعد انتهاء هذه البطولة.

وقد فرض 5 لاعبين أرجنتينيين أنفسهم في أول 10 أسماء زادت قيمتها السوقية، حيث تصدر القائمة لاعب الوسط رودريغو دي بول بقيمة وصلت إلى 40 مليون يورو، بعد زيادة مليونين.

وجاء ثانيا مواطنه المدافع كريستيان روميرو بقيمة 35 مليون يورو بزيادة 5 ملايين على قيمته السابقة، وحل ثالثا البرازيلي لوكاس باكيتا بذات القيمة (35 مليونا).

وحل رابعا الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز الذي تألق في كوبا أميركا بشكل كبير، حيث قفزت قيمته السوقية وأصبحت بعد التحديث 35 مليون يورو، أما المركز الخامس فكان من نصيب المهاجم الكولومبي لويس دياز بقيمة 25 مليونا.

أما بقية اللاعبين الأرجنتينيين الذين زادت قيمتهم السوقية، فحلّ ليوناردو باريديس سادسا (22 مليون يورو) وكذلك غونزالو مونتييل (المركز التاسع بقيمة 17 مليونا) بالإضافة إلى آخر أرجنتيني في القائمة المدافع ناهويل مولينا بسعر وصل إلى 10 ملايين.

ولم تشمل قفزات القيمة السوقية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (34 عاما) رغم استحواذه على كل جوائز البطولة كأفضل لاعب وهداف وممرر، فقد يكون للسن دور مهم في تحديد القيمة السوقية، وقد تراجع "البولغا" الأشهر الأخيرة إلى المركز 21 بقيمة 80 مليون يورو.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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رسم: رأفت الخطيب