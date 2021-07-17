زادت القيمة السوقية لعدد من اللاعبين الذين تألقوا مع منتخبات بلادهم في بطولة كوبا أميركا، وخاصة لاعبي المنتخب الأرجنتيني الذي توج بلقب البطولة بقيادة ليونيل ميسي.

وكشف موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) -المتخصص في اقتصاد كرة القدم والقيمة السوقية للاعبين والفرق- حدوث زيادة وقفزات في قيمة بعض لاعبي أميركا الجنوبية بعد انتهاء هذه البطولة.

¡IMPRESIONANTE!🤯 🎥 Así se vio la consagración de @Argentina en el mítico Maracaná🏟️ con nuestra cámara exclusiva IMPRESSIONANTE!🤯 🎥 Assim foi vista a consagração da Argentina no mítico Maracanã🏟️ com nossa câmera exclusiva#VibraElContinente #VibraOContinente #CopaAmérica pic.twitter.com/207EuJ15x3 — Copa América (@CopaAmerica) July 16, 2021

وقد فرض 5 لاعبين أرجنتينيين أنفسهم في أول 10 أسماء زادت قيمتها السوقية، حيث تصدر القائمة لاعب الوسط رودريغو دي بول بقيمة وصلت إلى 40 مليون يورو، بعد زيادة مليونين.

🏆🔥🎥 La PELÍCULA de la gran final @Argentina 🇦🇷 – 🇧🇷 Brasil en el Maracaná Spoiler Alert: te vas a emocionar. 🏆🔥🎥 O FILME da grande final Argentina 🇦🇷 – 🇧🇷 @CBF_Futebol no Maracanã Alerta de Spoiler: Vai ser emocionante.#VibraElContinente #VibraOContinente #CopaAmérica pic.twitter.com/GjaWxMBSCB — Copa América (@CopaAmerica) July 15, 2021

وجاء ثانيا مواطنه المدافع كريستيان روميرو بقيمة 35 مليون يورو بزيادة 5 ملايين على قيمته السابقة، وحل ثالثا البرازيلي لوكاس باكيتا بذات القيمة (35 مليونا).

VOTA EL MEJOR 🙌​ Los GOLES ⚽️ del partido por el Tercer y Cuarto puesto y la Final de la CONMEBOL #CopaAmérica 🏆 2021 ​ ​VOTE NO MELHOR 🙌 OS GOLS ⚽ da partido pelo Terceiro e Quarto lugares e da Final da CONMEBOL #CopaAmérica 🏆2021 #VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/efvGbtoESW — Copa América (@CopaAmerica) July 15, 2021

وحل رابعا الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز الذي تألق في كوبا أميركا بشكل كبير، حيث قفزت قيمته السوقية وأصبحت بعد التحديث 35 مليون يورو، أما المركز الخامس فكان من نصيب المهاجم الكولومبي لويس دياز بقيمة 25 مليونا.

أما بقية اللاعبين الأرجنتينيين الذين زادت قيمتهم السوقية، فحلّ ليوناردو باريديس سادسا (22 مليون يورو) وكذلك غونزالو مونتييل (المركز التاسع بقيمة 17 مليونا) بالإضافة إلى آخر أرجنتيني في القائمة المدافع ناهويل مولينا بسعر وصل إلى 10 ملايين.

¡ROMPEN REDES! 😱 Revivimos los gritos de 🇦🇷 Lionel Messi y 🇨🇴 Luis Díaz, los goleadores de la CONMEBOL #CopaAmérica 🏆 ROMERAM AS REDES! 😱 Revivemos os gritos de 🇦🇷 Lionel Messi e 🇨🇴 Luis Díaz, os artilheiros da CONMEBOL #CopaAmérica 🏆#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/a8dMVyVPQ3 — Copa América (@CopaAmerica) July 12, 2021

ولم تشمل قفزات القيمة السوقية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (34 عاما) رغم استحواذه على كل جوائز البطولة كأفضل لاعب وهداف وممرر، فقد يكون للسن دور مهم في تحديد القيمة السوقية، وقد تراجع "البولغا" الأشهر الأخيرة إلى المركز 21 بقيمة 80 مليون يورو.