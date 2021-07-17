أصبحت صورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو يحتضن كأس كوبا أميركا، المنشور الرياضي الأكثر إعجابا في تاريخ موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، بنحو 20 مليون إعجاب.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر "صورة ليو ميسي مع كوبا أميركا التي نشرها على إنستغرام، تصبح الصورة الرياضية التي تحظى بأكبر عدد من الإعجابات في تاريخ الشبكة الاجتماعية".

وكان ميسي قد نشر صورته مع الكأس على حسابه الشخصي بموقع إنستغرام، بعد تحقيق لقب كوبا أميركا مع الأرجنتين، عقب الفوز على منتخب البرازيل 1-0 في النهائي يوم الأحد الماضي.

📷🇦🇷 La foto de Leo Messi con la Copa América que subió en su perfil de Instagram se convierte en la foto deportiva con más likes de la historia de la red social pic.twitter.com/59WLXwEC8G — Diario AS (@diarioas) July 17, 2021

وانهالت الإعجابات والتعليقات على صورة ميسي بعد تحقيقه اللقب الأول في تاريخه مع المنتخب، حيث حصدت هذا الرقم الكبير من الإعجابات منذ نشرها قبل 5 أيام، وما زال العدد قابلا للزيادة. وقد نشر حساب قناة رياضية صورة ميسي، معلقا عليها "هائل، ما يقرب من 20 مليون إعجاب، يواصل النجم الأرجنتيني تحطيم الأرقام القياسية في جميع المجالات".