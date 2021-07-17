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صورة ميسي مع كأس كوبا أميركا تسجل رقما قياسيا عالميا

ميسي محتضنا كأس البطولة الكبرى الأولى في تاريخه مع منتخب الأرجنتين (رويترز)
ميسي محتضنا كأس البطولة الكبرى الأولى في تاريخه مع منتخب الأرجنتين (رويترز)
17/7/2021

أصبحت صورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو يحتضن كأس كوبا أميركا، المنشور الرياضي الأكثر إعجابا في تاريخ موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، بنحو 20 مليون إعجاب.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر "صورة ليو ميسي مع كوبا أميركا التي نشرها على إنستغرام، تصبح الصورة الرياضية التي تحظى بأكبر عدد من الإعجابات في تاريخ الشبكة الاجتماعية".

وكان ميسي قد نشر صورته مع الكأس على حسابه الشخصي بموقع إنستغرام، بعد تحقيق لقب كوبا أميركا مع الأرجنتين، عقب الفوز على منتخب البرازيل 1-0 في النهائي يوم الأحد الماضي.

وانهالت الإعجابات والتعليقات على صورة ميسي بعد تحقيقه اللقب الأول في تاريخه مع المنتخب، حيث حصدت هذا الرقم الكبير من الإعجابات منذ نشرها قبل 5 أيام، وما زال العدد قابلا للزيادة. وقد نشر حساب قناة رياضية صورة ميسي، معلقا عليها "هائل، ما يقرب من 20 مليون إعجاب، يواصل النجم الأرجنتيني تحطيم الأرقام القياسية في جميع المجالات".

 

المصدر : وكالة سند

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