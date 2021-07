حصدت صورة نشرها النجم الفرنسي كيليان مبابي تجمعه بالنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، أكثر من 3.5 ملايين إعجاب على إنستغرام، إضافة إلى مئات الآلاف من الإعجابات والتعليقات على تويتر.

ونشر مبابي على حساباته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، صورته رفقة إبراهيموفيتش من حفل زفاف زميله في باريس سان جيرمان النجم الإيطالي ماركو فيراتي، المتوج بلقب بطولة أوروبا الأخيرة.

ووضع مبابي تعليقا برمزين على الصورة، الأول تاج الملك، والرمز الآخر شاب أسمر على رأسه تاج، وربما قصد بهما هو وإبراهيموفيش.

ولاقت صورة النجمين أكثر من 200 ألف إعجاب على حساب مبابي في موقع تويتر، كما تداولها عدد من الصفحات الرياضية والمتابعين.

وأبدى مغردون إعجابهم باجتماع النجمين في صورة واحدة، في حين طلب مشجعو ميلان الإيطالي من إبراهيموفيتش إقناع مبابي بالانتقال إلى ميلان.

