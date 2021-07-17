رد القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان على التكهنات بشأن مستقبل كيليان مبابي قائلا إن المهاجم الفرنسي سيبقى في صفوف ناديه خلال الموسم المقبل.
حصدت صورة نشرها النجم الفرنسي كيليان مبابي تجمعه بالنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، أكثر من 3.5 ملايين إعجاب على إنستغرام، إضافة إلى مئات الآلاف من الإعجابات والتعليقات على تويتر.
ونشر مبابي على حساباته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، صورته رفقة إبراهيموفيتش من حفل زفاف زميله في باريس سان جيرمان النجم الإيطالي ماركو فيراتي، المتوج بلقب بطولة أوروبا الأخيرة.
ووضع مبابي تعليقا برمزين على الصورة، الأول تاج الملك، والرمز الآخر شاب أسمر على رأسه تاج، وربما قصد بهما هو وإبراهيموفيش.
👑x🤴🏽… @Ibra_official pic.twitter.com/CTwGqmKD3W
— Kylian Mbappé (@KMbappe) July 15, 2021
ولاقت صورة النجمين أكثر من 200 ألف إعجاب على حساب مبابي في موقع تويتر، كما تداولها عدد من الصفحات الرياضية والمتابعين.
وأبدى مغردون إعجابهم باجتماع النجمين في صورة واحدة، في حين طلب مشجعو ميلان الإيطالي من إبراهيموفيتش إقناع مبابي بالانتقال إلى ميلان.
🗣 Zlatan: "Favori oyuncum Mbappe. Diğerlerinden çok başka bir oyuncu."
📸 #GününKaresi pic.twitter.com/nFz5WnGwdj
— FutbolArena (@futbolarena) July 16, 2021
Two monsters in one photo #football #soccer #footballplayers #soccerplayers https://t.co/FhCal5qDaD
— KamyMadridista (@KamyMadridista) July 16, 2021
زلاتان ابراهيموفيتش وكيليان مبابي في صورة واحدة ، فخامة 😍❤️ pic.twitter.com/LYuOjC9Ixk
— كايو ُ | شخصٌ اخر 💛 (@7caiomix) July 15, 2021
This picture is too neat https://t.co/z21amye8th
— Sochima Idoko (@bigsoch92) July 15, 2021
Ibra replacing Icardi and our Super team is complete. https://t.co/mFPcgpKg35
— RS10 (@RubanShah10) July 15, 2021
Mbappe to AC Milan confirmed https://t.co/gAd03p6b6o
— Bean (@brianrubino55) July 16, 2021
Confirm. Mbappe will join Milan. Here we go https://t.co/R4gDF6BUDM
— Coach Angga (@PradnyaErlangga) July 16, 2021
Lion King And Simba 🦁🦁 https://t.co/sGVDs4yS3Z
— Ashley Goredema (@Ashley_Goredema) July 15, 2021
PLEASE MBAPPE COME TO AC MILAN https://t.co/evTB7v0N9y
— Travis King 🔴⚫️ #ForzaMilan (@TravisKing1899) July 15, 2021