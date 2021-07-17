أعلن تشلسي الإنجليزي (بطل أوروبا)، اليوم السبت، انضمام المهاجم الفرنسي الدولي أوليفييه جيرو إلى ميلان المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم قادما من الفريق اللندني.

ولم يحدد ميلان -في إعلان انتقال اللاعب الفرنسي إليه- مبلغ الصفقة أو مدة التعاقد، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إنه سيدفع نحو مليون يورو (1.2 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات اللاعب المخضرم الذي يتوقع أن يرتبط معه بعقد لمدة عامين.

🚨 بــيــان رســمــي يسر نادي اي سي ميلان الإعلان عن التوقيع مع أوليفيه جيرو في صفقة انتقال دائم قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي. المهاجم الفرنسي سيرتدي القميص رقم 9.#ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/QoHPIgzgD3 — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) July 17, 2021

وأحرز جيرو (الفائز بكأس العالم) 39 هدفا في 119 مباراة في جميع المنافسات مع تشلسي وساعد الفريق اللندني على الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي منذ انضمامه إليه قادما من الجار أرسنال عام 2018.

ووجه جيرو الشكر إلى جماهير ولاعبي ومدربي تشلسي قبل الرحيل عن الفريق المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

الآن حان وقت الأحمر والأسود 🥰#ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/Pr4XexGmOV — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) July 17, 2021

وكتب اللاعب عبر تويتر "لكل جمهور الفريق الأزرق ولزملائي في الفريق ولجميع المدربين وللنادي بأكمله أشكركم شكرا جزيلا على كل هذه اللحظات الخاصة".

قميص جديد، مهاجم جديد: المزيج المثالي

قم بالشراء الآن 😉#ميلان_دائمًا 🔴⚫️ — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) July 17, 2021

وأضاف جيرو (34 عاما) "بسعادة وبلقب مفتوح سأبدأ رحلة جديدة. انتصاراتنا في كأس إنجلترا وفي الدوري الأوروبي ودوري الأبطال كانت رائعة".

To all the Blues, to my teammates, to all my coaches, to the whole club, a huge thank you for these special moments 🙏🏼 I'm starting a new journey with a light and happy heart. Our victories in Fa Cup, Europa League and Champions league have been magnificent. 🤩 Love Oli G 💙. pic.twitter.com/HytVlp0uYx — Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) July 16, 2021

وكان النجم الفرنسي انضم لتشلسي قادما من أرسنال مقابل مبلغ قدرته وسائل إعلام بنحو 18 مليون جنيه إسترليني (24.79 مليون دولار) في يناير/كانون الثاني 2018.

🏟 255 matches

⚽️ 90 goals

🦂 1 iconic scorpion kick Thanks for the #PL memories, @_OlivierGiroud_ 👏 pic.twitter.com/bdYOoarQl9 — Premier League (@premierleague) July 17, 2021

وشارك جيرو أساسيا من البداية في 8 مباريات فقط في الدوري الانجليزي الممتاز مع تشلسي الموسم الماضي، بعد وصول المهاجمين الألمانيين كاي هافرتس وتيمو فيرنر.

Thank you for everything, Olivier Giroud.

Wishing you all the best in the future. Love from Chelsea fans 🔵 #CFC pic.twitter.com/Mko94lZ3ER — ⭐️⭐️ (@Un0Dem0nes) July 16, 2021

وكان هذا اللاعب ضمن تشكيلة منتخب فرنسا الذي ودع بطولة أوروبا 2020 من دور 16 بعد الهزيمة أمام سويسرا.

Olivier Giroud with a quick message to the Rossoneri. 🎙️ 💬: "I'm really happy to sign for Milan." ❤️#SempreMilan ⚫🔴 pic.twitter.com/sQrmmTctI5 — Milan Xtra ⚫🔴 (@MilanXtra) July 17, 2021

وفي يونيو/حزيران الماضي، تعاقد ميلان مع فيكايو توموري لاعب تشلسي بناء على عقد دائم بعد أن أمضى المدافع النصف الثاني من الموسم الماضي في صفوفه على سبيل الإعارة.

Olivier Giroud has arrived in Milan, where he will undergo his medical at AC Milan tomorrow morning. (Source: @AntoVitiello)pic.twitter.com/ylKzE5YvUw — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 15, 2021

واحتل ميلان المركز الثاني بين فرق الدوري نهاية الموسم الماضي، وسيبدأ مسيرته الموسم الجديد للبطولة خارج أرضه في مواجهة سامبدوريا في 22 أغسطس/آب المقبل.