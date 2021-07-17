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الفرنسي جيرو ينضم إلى ميلان ويشكر تشلسي

جيرو يحمل كأس دوري أبطال أوروبا (رويترز)
جيرو يحمل كأس دوري أبطال أوروبا (رويترز)
17/7/2021-|آخر تحديث: 17/7/202105:25 PM (مكة المكرمة)

أعلن تشلسي الإنجليزي (بطل أوروبا)، اليوم السبت، انضمام المهاجم الفرنسي الدولي أوليفييه جيرو إلى ميلان المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم قادما من الفريق اللندني.

ولم يحدد ميلان -في إعلان انتقال اللاعب الفرنسي إليه- مبلغ الصفقة أو مدة التعاقد، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إنه سيدفع نحو مليون يورو (1.2 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات اللاعب المخضرم الذي يتوقع أن يرتبط معه بعقد لمدة عامين.

وأحرز جيرو (الفائز بكأس العالم) 39 هدفا في 119 مباراة في جميع المنافسات مع تشلسي وساعد الفريق اللندني على الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي منذ انضمامه إليه قادما من الجار أرسنال عام 2018.

ووجه جيرو الشكر إلى جماهير ولاعبي ومدربي تشلسي قبل الرحيل عن الفريق المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب اللاعب عبر تويتر "لكل جمهور الفريق الأزرق ولزملائي في الفريق ولجميع المدربين وللنادي بأكمله أشكركم شكرا جزيلا على كل هذه اللحظات الخاصة".

وأضاف جيرو (34 عاما) "بسعادة وبلقب مفتوح سأبدأ رحلة جديدة. انتصاراتنا في كأس إنجلترا وفي الدوري الأوروبي ودوري الأبطال كانت رائعة".

وكان النجم الفرنسي انضم لتشلسي قادما من أرسنال مقابل مبلغ قدرته وسائل إعلام بنحو 18 مليون جنيه إسترليني (24.79 مليون دولار) في يناير/كانون الثاني 2018.

وشارك جيرو أساسيا من البداية في 8 مباريات فقط في الدوري الانجليزي الممتاز مع تشلسي الموسم الماضي، بعد وصول المهاجمين الألمانيين كاي هافرتس وتيمو فيرنر.

وكان هذا اللاعب ضمن تشكيلة منتخب فرنسا الذي ودع بطولة أوروبا 2020 من دور 16 بعد الهزيمة أمام سويسرا.

وفي يونيو/حزيران الماضي، تعاقد ميلان مع فيكايو توموري لاعب تشلسي بناء على عقد دائم بعد أن أمضى المدافع النصف الثاني من الموسم الماضي في صفوفه على سبيل الإعارة.

واحتل ميلان المركز الثاني بين فرق الدوري نهاية الموسم الماضي، وسيبدأ مسيرته الموسم الجديد للبطولة خارج أرضه في مواجهة سامبدوريا في 22 أغسطس/آب المقبل.

المصدر : رويترز

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