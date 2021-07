أعلن تشلسي الإنجليزي (بطل أوروبا)، اليوم السبت، انضمام المهاجم الفرنسي الدولي أوليفييه جيرو إلى ميلان المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم قادما من الفريق اللندني.

ولم يحدد ميلان -في إعلان انتقال اللاعب الفرنسي إليه- مبلغ الصفقة أو مدة التعاقد، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إنه سيدفع نحو مليون يورو (1.2 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات اللاعب المخضرم الذي يتوقع أن يرتبط معه بعقد لمدة عامين.

وأحرز جيرو (الفائز بكأس العالم) 39 هدفا في 119 مباراة في جميع المنافسات مع تشلسي وساعد الفريق اللندني على الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي منذ انضمامه إليه قادما من الجار أرسنال عام 2018.

ووجه جيرو الشكر إلى جماهير ولاعبي ومدربي تشلسي قبل الرحيل عن الفريق المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب اللاعب عبر تويتر "لكل جمهور الفريق الأزرق ولزملائي في الفريق ولجميع المدربين وللنادي بأكمله أشكركم شكرا جزيلا على كل هذه اللحظات الخاصة".

وأضاف جيرو (34 عاما) "بسعادة وبلقب مفتوح سأبدأ رحلة جديدة. انتصاراتنا في كأس إنجلترا وفي الدوري الأوروبي ودوري الأبطال كانت رائعة".

To all the Blues, to my teammates, to all my coaches, to the whole club, a huge thank you for these special moments 🙏🏼

I'm starting a new journey with a light and happy heart. Our victories in Fa Cup, Europa League and Champions league have been magnificent. 🤩

Love Oli G 💙. pic.twitter.com/HytVlp0uYx

— Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) July 16, 2021