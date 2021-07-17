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الأهلي المصري يتوّج بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة ويضرب موعدا مع الرجاء المغربي في السوبر الأفريقي

لاعبو الأهلي يرفعون كأس دوري أبطال أفريقيا (مواقع التواصل)
لاعبو الأهلي يرفعون كأس دوري أبطال أفريقيا (مواقع التواصل)
17/7/2021-|آخر تحديث: 18/7/202101:02 AM (مكة المكرمة)

توّج فريق النادي الأهلي المصري بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي، بعد فوزه 3-صفر في المباراة النهائية للبطولة على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي اليوم السبت على ملعب "محمد الخامس" في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وبذلك التتويج، سيلعب الأهلي مباراة نهائي السوبر الأفريقي أمام فريق الرجاء البيضاوي المغربي الذي فاز بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية السبت الماضي بعد فوزه على شبيبة القبائل الجزائري 2-1 في المباراة النهائية للبطولة.

ونجح لاعبو كايزر -الذي يلعب المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه- في الصمود أمام الأهلي المدجج بالخبرة والتاريخ حيث إنه البطل التاريخي للبطولة بلا منازع، وأنهوا الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكنهم فقدوا هابي ماشيان الذي تم طرده في الدقيقة 45 نتيجة اللعب العنيف بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد (فار).

وأنقذ حكم الفار الدولي المغربي رضوان جيد حكم الساحة الدولي البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا من خطأ جسيم، عندما جعله يعدل قراراه من الإنذار "للتهور" إلى الطرد "للعب العنيف" الواضح من اللاعب الجنوب أفريقي.

واستفاد الأهلي من النقص العددي لمنافسه الباحث عن التاريخ، وسرعان ما ترجم سيطرته على اللعب وأوجد ثغرة دفاعية مكنت هداف الفريق في البطولة محمد شريف من تسجيل الهدف الأول لحامل اللقب في الدقيقة 53.

ورفع شريف رصيده إلى 6 أهداف في المركز الثاني بفارق هدفين خلف هداف البطولة أمير سعيود مهاجم فريق شباب بلوزداد الجزائري.

وانهار فريق كايزر تشيفز بعد الهدف، وهو ما مكن محمد مجدي أفشة من إضافة الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 64، وبعدها بـ10 دقائق اختتم عمرو السولية الثلاثية التاريخية لبطل أفريقيا.

 

وبهذا اللقب، عزز الأهلي -الذي قدم في الموسم الماضي أداء استثنائيا نجح خلاله في حصد 4 ألقاب (الدوري المصري، ودوري أبطال أفريقيا، وكأس مصر، وكأس السوبر الأفريقي)- رقمه القياسي بطلا لدوري الأبطال الأفريقي للمرة العاشرة في تاريخه، مقابل 5 ألقاب لأقرب منافسيه الزمالك المصري ومازيمبي الكونغولي.

وبلغ الأهلي المباراة النهائية للبطولة 14 مرة في تاريخه، ونال الوصافة في 4 مناسبات.

المصدر : الجزيرة

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رسم: رأفت الخطيب