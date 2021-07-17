توّج فريق النادي الأهلي المصري بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي، بعد فوزه 3-صفر في المباراة النهائية للبطولة على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي اليوم السبت على ملعب "محمد الخامس" في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وبذلك التتويج، سيلعب الأهلي مباراة نهائي السوبر الأفريقي أمام فريق الرجاء البيضاوي المغربي الذي فاز بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية السبت الماضي بعد فوزه على شبيبة القبائل الجزائري 2-1 في المباراة النهائية للبطولة.

الفصل العاشر يُكتب مع قصة جديدة للأهلي في دوري الأبطال! 😍 المارد الأحمر يحصد الذهب للموسم الثاني على التوالي 👏💪#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly pic.twitter.com/i4Yyxrpyve — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 17, 2021

ونجح لاعبو كايزر -الذي يلعب المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه- في الصمود أمام الأهلي المدجج بالخبرة والتاريخ حيث إنه البطل التاريخي للبطولة بلا منازع، وأنهوا الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكنهم فقدوا هابي ماشيان الذي تم طرده في الدقيقة 45 نتيجة اللعب العنيف بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد (فار).

وأنقذ حكم الفار الدولي المغربي رضوان جيد حكم الساحة الدولي البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا من خطأ جسيم، عندما جعله يعدل قراراه من الإنذار "للتهور" إلى الطرد "للعب العنيف" الواضح من اللاعب الجنوب أفريقي.

تدخل عنيف وبطاقة صفراء 🟨 ⁉️ بالعودة إلى تقنية الـ “VAR” الحكم يلغي الإنذار 🟨❌ 🟥 الطرد المباشر كان هو القرار المناسب لتدخل هابي ماشيان العنيف على لاعب الأهلي أكرم توفيق#دوري_أبطال_أفريقيا | #الاهلي_كايزر_تشيفز | #نهائي_ابطال_افريقيا #CAFCLFinal | #CAFCL pic.twitter.com/Rga6F51ROg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 17, 2021

واستفاد الأهلي من النقص العددي لمنافسه الباحث عن التاريخ، وسرعان ما ترجم سيطرته على اللعب وأوجد ثغرة دفاعية مكنت هداف الفريق في البطولة محمد شريف من تسجيل الهدف الأول لحامل اللقب في الدقيقة 53.

ورفع شريف رصيده إلى 6 أهداف في المركز الثاني بفارق هدفين خلف هداف البطولة أمير سعيود مهاجم فريق شباب بلوزداد الجزائري.

وانهار فريق كايزر تشيفز بعد الهدف، وهو ما مكن محمد مجدي أفشة من إضافة الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 64، وبعدها بـ10 دقائق اختتم عمرو السولية الثلاثية التاريخية لبطل أفريقيا.

وبهذا اللقب، عزز الأهلي -الذي قدم في الموسم الماضي أداء استثنائيا نجح خلاله في حصد 4 ألقاب (الدوري المصري، ودوري أبطال أفريقيا، وكأس مصر، وكأس السوبر الأفريقي)- رقمه القياسي بطلا لدوري الأبطال الأفريقي للمرة العاشرة في تاريخه، مقابل 5 ألقاب لأقرب منافسيه الزمالك المصري ومازيمبي الكونغولي.

وبلغ الأهلي المباراة النهائية للبطولة 14 مرة في تاريخه، ونال الوصافة في 4 مناسبات.