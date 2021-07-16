أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الجمعة المدن التي ستستضيف المباريات النهائية لبطولتي دوري الأبطال والدوري القاري المواسم الأربعة المقبلة بين عامي 2022 و2025.

وقال يويفا إن النهائيات الأربعة لدوري الأبطال ستقام في مدن سان بطرسبرغ وإسطنبول ولندن وميونخ، على الترتيب.

وكان من المقرر أن يستضيف ملعب كريستوفسكي في سان بطرسبرغ الروسية نهائي 2020، لكن بسبب تأجيل المباراة النهائية وإقامتها في لشبونة بسبب جائحة "كوفيد-19" بأوروبا، تأجل استضافة المدينة الروسية للنهائي إلى 2022.

ويقام نهائي عام 2023 في إسطنبول التركية التي كانت من المقرر أن تستضيف نهائي 2021 لكن المباراة انتقلت إلى بورتو للسماح للجماهير بحضورها.

وستقام المباراة النهائية لنسخة 2025 في ميونخ الألمانية التي كانت من المقرر أن تستضيف نهائي 2023، في حين سيحتفظ ملعب ويمبلي في لندن بحقه في استضافة نهائي 2024.

ووافقت مدينتا دبلن البولندية وبلباو الإسبانية، بعد عدم تمكنهما من استضافة مباريات في بطولة أوروبا العام الحالي، على تسوية مع اللجنة التنفيذية لليويفا وستستضيفان نهائي الدوري الأوروبي عامي 2024 و2025 على الترتيب.

وستستضيف بلباو أيضا نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات عام 2024.

وقال جوناثان هيل الرئيس التنفيذي للاتحاد الأيرلندي لكرة القدم في بيان "شعرنا جميعا بخيبة أمل عندما تسببت جائحة كوفيد-19 في نقل 4 مباريات في بطولة أوروبا العام الحالي من دبلن، لذلك هذا شيء نتطلع له حقا بعد 3 سنوات من الآن".

وأضاف "سيكون نهائي الدوري الأوروبي 2024 حدثا تاريخيا، وسيفيد دبلن اقتصاديا وأيرلندا كذلك".

أما نهائي الدوري القاري فيقام العام المقبل في إشبيلية الإسبانية، في حين تستضيف العاصمة المجرية بودابست نسخة 2023.