الابتعاد عن الزمالك والاقتراب من ريال مدريد.. الأهلي يطارد 4 إنجازات في نهائي أبطال أفريقيا

مكاسب عديدة سيجنيها الأهلي في حال نجح في حصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الحالية، والتي وصل فيها قطار الأهلي إلى المحطة الأخيرة.

ويخوض النادي المصري المباراة النهائية غدا السبت أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي على ملعب "محمد الخامس" في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

الأهلي -الذي قدم في الموسم الماضي أداء استثنائيا نجح خلاله في حصد 4 ألقاب (الدوري المصري، ودوري أبطال أفريقيا، وكأس مصر، وكأس السوبر الأفريقي)- يأمل في مواصلة نجاحاته ليحقق لقب دوري الأبطال الأفريقي للعام الثاني على التوالي، خاصة بعدما تمكن من تخطي كل العقبات، وبلغ المباراة النهائية للمرة الـ14 في تاريخه.

وإضافة إلى تحقيق اللقب يطارد الأهلي عددا من الإنجازات، من بينها:

اللقب العاشر وتوسيع الفارق مع الزمالك ومازيمبي

فوز الأهلي على فريق كايزر تشيفز في لقاء يوم غد سيمكنه من رفع الكأس الأفريقية الغالية للمرة العاشرة في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر أندية القارة حصدا للقب.

وسبق للأهلي الفوز بدوري الأبطال 9 مرات، كما نال الوصافة في 4 مناسبات.

وبوصول الأهلي إلى اللقب العاشر في دوري أبطال أفريقيا سيوسع الفارق بذلك مع الثنائي الزمالك ومازيمبي الكونغولي إلى 5 ألقاب، حيث توج كل منهما باللقب 5 مرات من قبل.

المشاركة في مونديال الأندية

ومن أبرز المكاسب التي سيحققها الأهلي من فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا هو المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي بعدما شارك في النسخة الماضية من "الموندياليتو" في قطر، ونجح في حصد الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه.

الأهلي اعتاد على المشاركة في مونديال الأندية، حيث يعد أكثر أندية أفريقيا وثاني أكثر فرق العالم مشاركة في المسابقة (6 مرات).

السوبر الأفريقي

الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا يؤهل مباشرة لخوض مباراة كأس السوبر الأفريقي، حيث يلتقي بطل دوري أبطال أفريقيا مع بطل كأس الكونفدرالية.

وتوج فريق الرجاء المغربي بلقب الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم بعد الفوز على فريق شبيبة القبائل الجزائري في النهائي بنتيجة 2-1.

ويعد الأهلي حامل لقب السوبر الأفريقي، حيث توج به في نسخته الأخيرة بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، كما يعتبر الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب السوبر الأفريقي برصيد 7 ألقاب، متفوقا على الزمالك صاحب الترتيب الثاني برصيد 4 ألقاب، يليه مازيمبي الكونغولي الذي يمتلك 3 ألقاب للسوبر الأفريقي.

تعزيز الألقاب القارية ومنافسة ريال مدريد

يمتلك الأهلي فرصة عظيمة للاقتراب من فريق ريال مدريد الإسباني الذي يتصدر قائمة أكثر أندية العالم حصدا للألقاب القارية.

وتوج ريال مدريد بـ26 لقبا قاريا، يليه النادي الأهلي برصيد 22 لقبا قاريا، ثم بوكا جونيورز الأرجنتيني وميلان الإيطالي، ولكل منهما 18 لقبا قاريا.

وألقاب الأهلي الـ22 تضم 9 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا، ولقبا للكونفدرالية، و4 ألقاب للأندية أبطال الكؤوس الأفريقية، و7 ألقاب للسوبر الأفريقي، ولقبا لبطولة الأفروآسيوية.