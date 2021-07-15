تعرض أرسنال الإنجليزي لسخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تلقى مرماه هدفا بطريقة كوميدية، في أولى مباريات الفريق التحضيرية استعدادا للموسم الجديد، أول أمس الثلاثاء.

وجاء الهدف من فريق هيبرنان الأسكتلندي في الدقيقة 21، بعد خطأ فادح من الحارس آرثر أوكونكوو في تسديد كرة عائدة له من الدفاع، ليخطفها مهاجم المنافس مارتن بويلي، محرزا أول الأهداف في شباك أرسنال.

وسخرت شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الرياضية من الهدف الذي دخل بهذا الشكل، حيث نشرت الفيديو على حسابها بموقع تويتر، معلقة عليه "لم يتم التخطيط لأول مباراة ودية لأرسنال في الصيف".

وتفاعل المغردون مع الفيديو، حيث سخر معظمهم من استعداد أرسنال للموسم الجديد بهذه الطريقة، وقال بعضهم ساخرا إن مشاهدة هذا النادي فاتتهم ويجب مشاهدة هذه الأهداف مع الجنرز (The Gunners) وهو لقب أرسنال.

ولم يكن الهدف وحده المشكلة بالنسبة للجماهير في هذه المباراة، حيث خسر أرسنال من الفريق المغمور بنتيجة 1-2.

Arsenal doing Arsenal things. https://t.co/gzt4LCHjfo — Sammy Desh (@Deshysmalls) July 14, 2021