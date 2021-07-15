وجه قائد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي رسالة شكر خاصة إلى أحد عشاقه وهو العجوز هرنان، بعدما علم بما يفعله المشجع البالغ من العمر 100 عام من شدة حبه لنجم برشلونة الإسباني.

واعتاد هرنان -وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية- على تدوين كل هدف يسجله ميسي في دفتر الملاحظات الخاص به بخط اليد.

وشارك جوليان -وهو حفيد المسن- على حسابه الشخصي بموقع إنستغرام أمس الأربعاء مقطع فيديو يظهر ردة فعل الجد وهو يسمع ويرى رسالة ميسي الخاصة التي أرسلها بعد تتوجيه بلقب كوبا أميركا، معبرا عن سعادته بما فعله النجم الأرجنتيني وحبه الكبير له.

ونشر جوليان في منشور آخر فيديو ميسي لوحده، وكتب عليه "تحية ميسي إلى جدي، ما زلت لا أصدق هذا، شكرا من قلبي".

😍 La preciosa sorpresa de Messi a Hernán, que a sus 100 años anota a mano todos los goles de Leo

😢 Se te saltarán las lágrimas… ❤ El fútbol es mucho más que el fútbol 🎥 (Fuente: IG/julian.mc98) pic.twitter.com/D7uFA3DQqi — MARCA (@marca) July 14, 2021

ولاقت فيديوهات جوليان تداولا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت نشرها مواقع وحسابات رياضية، مشيرة إلى أنها تمثل لحظات مؤثرة في حياة هرنان، وتعبر عن أن كرة القدم ليست مجرد لعبة.