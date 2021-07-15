البث الحي
كرة قدم

لاعب يسجل هدفا رائعا من منتصف الملعب في الدوري الغاني

الكرات الساقطة من فوق حراس المرمى عادة تكون من أجمل الأهداف في ملاعب كرة القدم (رويترز)
الكرات الساقطة من فوق حراس المرمى عادة تكون من أجمل الأهداف في ملاعب كرة القدم (رويترز)
15/7/2021-|آخر تحديث: 15/7/202107:07 PM (مكة المكرمة)

سجل اللاعب جيمس بيسو أحد أجمل أهداف الموسم في الدوري الغاني لكرة القدم، في المباراة التي جمعت فريقه المينا شاركز وضيفه ليغون سيتي، الأحد الماضي، وانتهت بفوز أصحاب الأرض 2- صفر.

وجاء هدف بيسو في وقت قاتل (90+2) من المبارة قبل الأخيرة من نهاية الموسم، عندما استلم كرة عالية وروضها ليراوغ لاعب الفريق المنافس قبل منتصف الملعب (نحو 60 مترا)، ويسدد كرة صاروخية ساقطة من فوق حارس مرمى ليغون الذي كان متقدما بعيدا عن مرماه.

ونشر أحد الصحفيين الغانيين، على صفحته عبر موقع تويتر، فيديو الهدف، مشيرا إلى أنه من المحتمل فوزه بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2021.

وتداول الفيديو عدد من الحسابات الرياضية، متجاوزا ربع مليون مشاهدة، وتفاعل معه عدد كبير من المغردين، الذين أبدوا إعجابهم بالهدف الجميل واللمسة الأولى لبيسو لحظة استلامه الكرة وكيفية التعامل معها حتى سجل الهدف.

بدوره، علق نادي المينا على هدف لاعبه "يمكن القول إن جيمس بيسو سجل أفضل هدف في الموسم من وسط الميدان".

وطالب نشطاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، مشاهدة الهدف، لافتين في الوقت ذاته إلى أحقيته في الحصول على جائزة بوشكاش.

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

الملاحقات مستمرة.. الشرطة تعتقل 4 أشخاص بسبب إساءات عنصرية ضد لاعبي إنجلترا في “يورو 2020”

بوكايو ساكا يبكي بعد إهداره ركلة الترجيح الأخيرة لمنتخب إنجلترا بنهائي &#34;يورو 2000&#34; (رويترز)

بالفيديو- هدف كوميدي وخسارة أمام فريق مغمور.. بداية سيئة لأرسنال في تحضيره للموسم الجديد

أوكونكوو يخطئ الكرة التي سُجل منها الهدف الكوميدي (غيتي)

يبلغ 100 عام.. ما سر إرسال ميسي تحية خاصة لمشجع أرجنتيني مسن؟

ميسي يحتفل مع عائلته بلقب كوبا أميركا بعد الفوز على البرازيل (رويترز)

لإخفاء تسريبات إهانة رونالدو ومورينيو وكاسياس وراؤول.. ريال مدريد يكشف عن محاولة ابتزازه بـ10 ملايين يورو

مورينيو (يمين) ورونالدو طالتهم تسريبات رئيس ريال مدريد (غيتي)
الأكثر قراءة

“جيهان”.. قبلت أن تكون زوجة ثانية للسادات وخسرت المواجهة مع شيخ الأزهر والغزالي

جيهان مع زوجها الراحل أنور السادات وأبنائهم (مواقع التواصل)

أزمة لبنان السياسية تتفاقم.. الحريري يعتذر عن تشكيل الحكومة بعد 9 أشهر من تكليفه وسعر صرف الدولار يصعد

صدام حسين اصطحب قادة عربا لتذوقه.. لغز شهرة عصير الحاج زبالة في بغداد وسر تسميته الغريبة

مرطبات الحاج زبالة وما يحيطها من تراث بغدادي أصيل يمثل قلب بغداد النابض (الأناضول)

أنقذ المسلمين من محاكم التفتيش.. تعرف على أشهر بحار عثماني في المسلسل الجديد “الأخوان بربروس”

النجم التركي إنجين ألتان دوزياتان (يسار) في دور خير الدين بربروس (مواقع التواصل)