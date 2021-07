سجل اللاعب جيمس بيسو أحد أجمل أهداف الموسم في الدوري الغاني لكرة القدم، في المباراة التي جمعت فريقه المينا شاركز وضيفه ليغون سيتي، الأحد الماضي، وانتهت بفوز أصحاب الأرض 2- صفر.

وجاء هدف بيسو في وقت قاتل (90+2) من المبارة قبل الأخيرة من نهاية الموسم، عندما استلم كرة عالية وروضها ليراوغ لاعب الفريق المنافس قبل منتصف الملعب (نحو 60 مترا)، ويسدد كرة صاروخية ساقطة من فوق حارس مرمى ليغون الذي كان متقدما بعيدا عن مرماه.

James Bissue with a potential Puskas award winner. Ghana Premier League @FIFAcom pic.twitter.com/vLV54Mi4U4 — Saddick Adams (@SaddickAdams) July 13, 2021

ونشر أحد الصحفيين الغانيين، على صفحته عبر موقع تويتر، فيديو الهدف، مشيرا إلى أنه من المحتمل فوزه بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2021.

A potential Puskas winner from the Ghana Premier League 🚀🇬🇭 (via @SaddickAdams)pic.twitter.com/NGJrRw4HmB — ESPN FC (@ESPNFC) July 13, 2021

وتداول الفيديو عدد من الحسابات الرياضية، متجاوزا ربع مليون مشاهدة، وتفاعل معه عدد كبير من المغردين، الذين أبدوا إعجابهم بالهدف الجميل واللمسة الأولى لبيسو لحظة استلامه الكرة وكيفية التعامل معها حتى سجل الهدف.

بدوره، علق نادي المينا على هدف لاعبه "يمكن القول إن جيمس بيسو سجل أفضل هدف في الموسم من وسط الميدان".

وطالب نشطاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، مشاهدة الهدف، لافتين في الوقت ذاته إلى أحقيته في الحصول على جائزة بوشكاش.

The first touch alone😍 https://t.co/S2VYipKzyX — Alan Fine (@FCHWPO_Din) July 14, 2021

everyone who knows him knows he's been scoring these goals since his days at Shass https://t.co/n3fZDn66qI — EboMarley14🔥🍁⚽ (@EboSmith_14) July 13, 2021