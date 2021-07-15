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ريال مدريد يكشف عن محاولة ابتزازه لإخفاء تسريبات إهانة رونالدو ومورينيو وكاسياس وراؤول

مورينيو (يمين) ورونالدو طالتهم تسريبات رئيس ريال مدريد (غيتي)
مورينيو (يمين) ورونالدو طالتهم تسريبات رئيس ريال مدريد (غيتي)
15/7/2021

كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن تعرضه لعملية ابتزاز في عام 2011 من الصحفي خوسيه أنطونيو أبيلان، لإخفاء التسجيلات الصوتية التي سُربت خلال اليومين الماضيين، الخاصة برئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وأكد ريال مدريد في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، أن أبيلان التقى نائب رئيس ريال مدريد إدواردو فيرنانديز دي بلاس في عام 2011 بأحد المطاعم في مدريد، طالبا منه 10 ملايين يورو لإخفاء التسجيلات الصوتية المسجلة بشكل غير قانوني، وفق ما ذكر النادي.

وقال الموقع الإلكتروني لراديو "أوندا سيرو" الإسباني الذي نشر الخبر عن برنامج الترانسيستور (El Transistor)، إن الصحفي أبيلان عرض هذا العام التسجيلات الصوتية على عدد من وسائل الإعلام الإسبانية التي رفضتها، باستثناء صحيفة "الكونفيدينسيال" (El Confidencial)، الوحيدة التي وافقت على نشرها.

وأشار إلى أن ريال مدريد نقل جميع الوثائق إلى مكتب المحامي جونزالو رودريغيز مورولو لرفع دعوى قضائية ضد أبيلان وكونفيدينسيال، بعد تسريب التسجيلات الصوتية ونشرها.

ونشرت الكونفيدينسيال خلال اليومين الماضيين 3 أجزاء من تسريبات لبيريز، تضمنت إهانته لبعض رموز نادي ريال مدريد، وبدأت بتسريبات إهانة المهاجم التاريخي راؤول غونزاليس، وحارس المرمى إيكر كاسياس، وأخرى هاجم فيها الهداف التاريخي للنادي كريستيانو رونالدو، ومدرب الملكي السابق جوزيه مورينيو.

المصدر : وكالة سند

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