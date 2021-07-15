كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن تعرضه لعملية ابتزاز في عام 2011 من الصحفي خوسيه أنطونيو أبيلان، لإخفاء التسجيلات الصوتية التي سُربت خلال اليومين الماضيين، الخاصة برئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وأكد ريال مدريد في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، أن أبيلان التقى نائب رئيس ريال مدريد إدواردو فيرنانديز دي بلاس في عام 2011 بأحد المطاعم في مدريد، طالبا منه 10 ملايين يورو لإخفاء التسجيلات الصوتية المسجلة بشكل غير قانوني، وفق ما ذكر النادي.

El Transistor de Onda Cero revela que Abellán tuvo en 2011 una reunión con el vicepresidente del RM, Eduardo Fernández de Blas, en el restaurante Combarro, en la que le chantajeó pidiendo 10 millones de € para hacer desaparecer los audios grabados de manera ilícita y manipulada. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 15, 2021

وقال الموقع الإلكتروني لراديو "أوندا سيرو" الإسباني الذي نشر الخبر عن برنامج الترانسيستور (El Transistor)، إن الصحفي أبيلان عرض هذا العام التسجيلات الصوتية على عدد من وسائل الإعلام الإسبانية التي رفضتها، باستثناء صحيفة "الكونفيدينسيال" (El Confidencial)، الوحيدة التي وافقت على نشرها.

وأشار إلى أن ريال مدريد نقل جميع الوثائق إلى مكتب المحامي جونزالو رودريغيز مورولو لرفع دعوى قضائية ضد أبيلان وكونفيدينسيال، بعد تسريب التسجيلات الصوتية ونشرها.

ونشرت الكونفيدينسيال خلال اليومين الماضيين 3 أجزاء من تسريبات لبيريز، تضمنت إهانته لبعض رموز نادي ريال مدريد، وبدأت بتسريبات إهانة المهاجم التاريخي راؤول غونزاليس، وحارس المرمى إيكر كاسياس، وأخرى هاجم فيها الهداف التاريخي للنادي كريستيانو رونالدو، ومدرب الملكي السابق جوزيه مورينيو.