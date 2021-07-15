أعلن "بيتار القدس" الإسرائيلي، اليوم الخميس، إلغاء مباراته الودية أمام برشلونة الإسباني والتي كان مقررا لها الرابع من أغسطس/آب المقبل.

وقال المتحدث باسم "بيتار" إن برشلونة رفض اللعب في القدس، وطلب إقامة المباراة في مدينة أخرى غيرها.

وقال مصدر من برشلونة لرويترز إن المباراة لم يتم تأكيد إقامتها رسميا، وإنه لا توجد أي خطط حاليا لإقامتها.

ومن جانب آخر، انتقد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الأسبوع الماضي مخطط إقامة المباراة في المدينة المقدسة.

وقال جبريل الرجوب رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني، في خطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن الأمم المتحدة تعتبر القدس مدينة مقسمة، وإن بيتار ناد عنصري.

وكان الاتحاد الفلسطيني قد استنكر إقامة المباراة على ملعب تيدي المقام على أنقاض قرية المالحة الفلسطينية القديمة المهجرة.

وأبلغ شخص على علم بالخطط رويترز بأن بيتار، المنافس بالدوري الإسرائيلي، توصل لاتفاق مبدئي في وقت سابق لاستضافة برشلونة في الرابع من الشهر المقبل، رغم أن أيا من الناديين لم يعلن رسميا إقامة المباراة.

وقال موشي هوجيج مالك بيتار في بيان إنه قرر عدم توقيع عقد المباراة "لأنني أدركت أن الثمن الذي سأدفعه هو مقاطعة القدس.. وتقديم يد المساعدة لأولئك الذين يخرجون ضد القدس".

ورفض مصدر بالنادي الإسباني الرد على ملاحظات هوجيج.

وقال هوجيج أيضا إنه فكر لفترة وجيزة في إقامة المباراة في تل أبيب، قبل أن يتراجع عن ذلك.

وأضاف "لست غاضبا من برشلونة. إنه ليس طرفا في الصراع الموجود في الشرق الأوسط".

ويوم الأحد، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن جوان لابورتا رئيس برشلونة قوله إن النادي لم يؤكد أنه سيخوض مباراة ودية في القدس.

وينتمي قطاع من جماهير بيتار لليمين المتطرف، ويسعى النادي لتجميل صورته بعد أن اشترى أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في أبو ظبي 50% من أسهمه العام الماضي.