أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، اعتقال 4 أشخاص بسبب توجيه إساءات عنصرية ضد لاعبين من منتخب إنجلترا لكرة القدم عقب خسارة نهائي بطولة "يورو 2000" يوم الأحد الماضي.

وينظر فريق مختص في التعليقات المسيئة -حسب ما تقول الشرطة- وذلك بعدما تعرض 3 لاعبين سود، هم ماركوس راشفورد وجيدون سانشو وبوكايو ساكا، لإساءات عنصرية عبر فيسبوك وإنستغرام وتويتر.

Overwhelmed. Thankful. Lost for words ♥️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/PXC5H2GDtB — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) July 13, 2021

وأهدر هذا الثلاثي ركلات الترجيح خلال الخسارة أمام إيطاليا على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

وقد قوبلت هذه الإساءات بإدانة على نطاق واسع، ووعدت الحكومة باتخاذ إجراءات ضد شركات مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تحذف هذه الكلمات المسيئة بشكل أسرع في المستقبل.

وقال مارك روبرتس قائد الشرطة المسؤول عن القضايا المتعلقة بكرة القدم "نعمل عن قرب شديد مع منصات التواصل والتي تقدم لنا المعلومات المطلوبة لاستكمال التحقيقات".

وأضاف مهددا "إذا عرفنا أنك وراء الجريمة، فإننا سنطاردك وستواجه التبعات الخطيرة لتصرفاتك المخزية".

وأكدت الشرطة أنها اعتقلت 4 أشخاص حتى الآن بعد الحصول على العديد من المعلومات من الشركات المعنية.

ويؤكد لاعبو إنجلترا مكافحتهم للعنصرية عن طريق الجثو على الركبة قبل مبارياتهم، لكن هذا التصرف تسبب في إطلاق صيحات الاستهجان من مجموعة من المشجعين.