تعادلت قطر 3-3 مع بنما في مباراة مليئة بالإثارة، عقب الاستراحة ضمن المجموعة الرابعة في الكأس الذهبية لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف)، مساء أمس الثلاثاء.
وتقدمت قطر 3 مرات في الشوط الثاني عن طريق أكرم عفيف والمعز علي وحسن الهيدوس من ركلة جزاء، لكن بنما أدركت التعادل في النهاية بفضل ثنائية رولاندو بلاكبيرن وركلة جزاء من إيريك ديفيز.
مراوغة ثم تسديدة قوية من عبد الكريم حسن يهدد فيها المرمى البنمي #الكأس_الذهبية #قطر #كأس_الكونكاكاف_الذهبية 🔥#GoldCup #beINGoldCup pic.twitter.com/b2X2WBjHlV
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 14, 2021
وبات رصيد كل منتخب نقطة واحدة ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا غرينادا وهندوراس، وتشارك فيها قطر ببطاقة دعوة للاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.
وقال الهيدوس في تصريحات تلفزيونية "الشوط الأول كان مغلقا وتقدمنا في كل مرة ولم نحافظ على تقدمنا. سنحاول معالجة ذلك في المرات المقبلة. استفدنا كثيرا وهذه المباراة تعطينا ثقة قبل المباريات القادمة".
فيديو| حسن الهيدوس لاعب #منتخبنا_الوطني : استفدنا كثيرا من مباراة اليوم أمام بنما.. #الكأس_الذهبية#قطر_في_الكأس_الذهبية #منتخبنا_في_أمريكا pic.twitter.com/aqJn9MiBf3
— قنوات الكاس (@alkasschannel) July 14, 2021
وبعد شوط أول بلا أهداف في الولايات المتحدة، استغل الظهير الأيمن لقطر بيدرو ميغيل كرة من الجانب الأيسر، وأرسل كرة عرضية حوّلها أكرم عفيف بتسديدة قوية من مدى قريب إلى داخل الشباك في الدقيقة 48.
وتعادل بلاكبيرن لبنما بعد 3 دقائق بضربة رأس قوية، لكن عفيف مرر كرة متقنة إلى المعز علي -هداف كأس آسيا الماضية- لينفرد بالمرمى ويعيد التقدم للمنتخب العربي في الدقيقة 53.
الثالثة ثابتة يا المعز ! 🎸#الكأس_الذهبية #قطر #كأس_الكونكاكاف_الذهبية #GoldCup #beINGoldCup pic.twitter.com/6346ZBHbJD
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 14, 2021
لكن بعد 5 دقائق، تابع بلاكبيرن كرة عرضية وأدرك التعادل للمرة الثانية بتسديدة من مدى قريب.
وحصل عفيف على ركلة جزاء نفذها الهيدوس على طريقة "بانينكا" في منتصف المرمى، لتتقدم قطر 3-2 في الدقيقة 63.
منتخب بنما من ركلة جزاء يعادل النتيجة للمرة الثالثة ⚽#الكأس_الذهبية #قطر #كأس_الكونكاكاف_الذهبية #GoldCup #beINGoldCup pic.twitter.com/GOIGSpDAzZ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 14, 2021
لكن قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي، تعادلت بنما من ركلة جزاء سجلها إيريك ديفيز وبعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد.
فيديو| عبد الكريم حسن لاعب #منتخبنا_الوطني : سجلنا ولم نحافظ على تقدمنا وسنتعلم من هذا الدرس.. #الكأس_الذهبية#قطر_في_الكأس_الذهبية #منتخبنا_في_أمريكا pic.twitter.com/QoTet1rvGT
— قنوات الكاس (@alkasschannel) July 14, 2021