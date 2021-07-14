تعادلت قطر 3-3 مع بنما في مباراة مليئة بالإثارة، عقب الاستراحة ضمن المجموعة الرابعة في الكأس الذهبية لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف)، مساء أمس الثلاثاء.

وتقدمت قطر 3 مرات في الشوط الثاني عن طريق أكرم عفيف والمعز علي وحسن الهيدوس من ركلة جزاء، لكن بنما أدركت التعادل في النهاية بفضل ثنائية رولاندو بلاكبيرن وركلة جزاء من إيريك ديفيز.

وبات رصيد كل منتخب نقطة واحدة ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا غرينادا وهندوراس، وتشارك فيها قطر ببطاقة دعوة للاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.

وقال الهيدوس في تصريحات تلفزيونية "الشوط الأول كان مغلقا وتقدمنا في كل مرة ولم نحافظ على تقدمنا. سنحاول معالجة ذلك في المرات المقبلة. استفدنا كثيرا وهذه المباراة تعطينا ثقة قبل المباريات القادمة".

وبعد شوط أول بلا أهداف في الولايات المتحدة، استغل الظهير الأيمن لقطر بيدرو ميغيل كرة من الجانب الأيسر، وأرسل كرة عرضية حوّلها أكرم عفيف بتسديدة قوية من مدى قريب إلى داخل الشباك في الدقيقة 48.

وتعادل بلاكبيرن لبنما بعد 3 دقائق بضربة رأس قوية، لكن عفيف مرر كرة متقنة إلى المعز علي -هداف كأس آسيا الماضية- لينفرد بالمرمى ويعيد التقدم للمنتخب العربي في الدقيقة 53.

لكن بعد 5 دقائق، تابع بلاكبيرن كرة عرضية وأدرك التعادل للمرة الثانية بتسديدة من مدى قريب.

وحصل عفيف على ركلة جزاء نفذها الهيدوس على طريقة "بانينكا" في منتصف المرمى، لتتقدم قطر 3-2 في الدقيقة 63.

لكن قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي، تعادلت بنما من ركلة جزاء سجلها إيريك ديفيز وبعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد.