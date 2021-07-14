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جونسون يهدد شركات التواصل الاجتماعي بغرامات والعنصريين بالحظر لمواجهة الإساءات ضد لاعبي كرة القدم

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال حضوره نهائي يورو 2020 بين إنجلترا وإيطاليا (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال حضوره نهائي يورو 2020 بين إنجلترا وإيطاليا (رويترز)
14/7/2021

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون -اليوم الأربعاء- إنه سيتم تغريم شركات التواصل الاجتماعي بما يعادل 10% من إيراداتها العالمية إذا لم تنزع الكراهية من منصاتها؛ وذلك ضمن تشريع يهدف إلى التصدي للإساءات العنصرية على الإنترنت.

وفي كلمة أمام البرلمان، قال جونسون إن الحكومة ستغير أيضا عقوبات حظر دخول ملاعب كرة القدم الحالية لضمان منع الأشخاص المدانين بتوجيه إساءات عنصرية ضد لاعبي كرة القدم من حضور المباريات.

وأضاف جونسون "ما نقوم به اليوم هو اتخاذ خطوات عملية لضمان تغيير نظام حظر حضور مباريات كرة القدم بحيث إذا كنت مذنبا.. بتوجيه إساءة عنصرية على الإنترنت للاعبي كرة القدم؛ فلن تحضر المباريات، ولا يوجد استثناءات ولا أعذار".

وتابع "التقيت الليلة الماضية ممثلي فيسبوك وتويتر وتيك توك وسناب شات وإنستغرام، وأوضحت لهم تماما أننا سنشرع بمعالجة هذه المشكلة في مشروع قانون الأضرار عبر الإنترنت، وإذا لم ينزعوا الكراهية والعنصرية من منصاتهم؛ سيواجهون غرامات تصل إلى 10% من إيراداتهم العالمية".

المصدر : رويترز

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